挺寧夏夜市「科目三」大賽！呱吉：幹譙或禁止是沒效果的

▲呱吉不反對科目三舞蹈大賽。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）

記者鄺郁庭／綜合報導

北市寧夏夜市因舉辦「科目三」舞蹈大賽引發論戰，觀光協會昨（18）日致歉，很抱歉在不對的時間舉辦活動，但強調舞蹈比賽仍會照常舉行。台北市前議員、網紅「呱吉」邱威傑今日一早在臉書發文力挺，表示不反對台灣有人辦科目三活動，「這是自由表達的一部分。」

呱吉在自己的臉書發文，分享他對「科目三」的看法，「如果你討厭科目三，唯一打贏的方法就是創造更流行的文化」，更直呼「幹譙或禁止」是沒有任何效果的。最後還不忘偷吐槽，「尤其是科目三都快過氣了，馬上會有新的東西跟PM2.5一起過來。」

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呱吉也在留言處強調，所以他不會反對台灣有人辦「科目三」的活動，因為這是自由表達的一部分。貼文引來大票網友認同留言，「一堆人講說要禁止真的有夠蠢」、「沒興趣就不要參加，不要看，讓市場機制淘汰它就好了。沒熱度就消失，自由市場不就是這樣嗎？」「完全同意。」

回顧爭議起因，寧夏夜市15日在臉書粉專預告，25日晚間6點將舉辦「科目三舞蹈競賽」，只開放20組人報名參加，額滿為止，屆時評審團將由學生及協會組成，並以人數、造型、吸睛度等評選前三名，冠軍將獲得巨大悠遊卡及新台幣5000元儲值金等獎項。

沒想到活動引來大批網友批評謾罵，「什麼舞不跳，跳這個」、「舞統台灣」、「2024目前排行第一名最無腦活動」、「我以前最愛的夜市，掰掰了」、「你們是嫌客人太多了嗎？」掀起論戰。

對此，寧夏夜市觀光協會18日致歉，抱歉在不對的時間舉辦活動，有注意到網友正反意見，但之前夜市也曾舉辦結合日本、南韓及台灣流行曲目的舞蹈比賽，包括南韓的Super Junior的Sorry sorry、江南大叔的騎馬舞，日本Piko太郎的Pen Pineapple，以及王彩樺的保庇舞等，想透過音樂、舞蹈、美食等無國界的方式，以健康有趣的主題來吸引年輕人目光。

協會強調，「科目三」舞蹈比賽仍會照常舉辦，目前也正積極籌劃以王彩樺歌曲《保庇》為主的活動，宣傳台灣在地廟口文化，盼與外界一起努力，讓世界看到台灣的好。至於近期造成的紛擾，協會再次表達最高歉意。