桃園YouBike2.0E電輔車啟用...費率曝光　2小時內每30分鐘20元

▲桃園市「YouBike 2.0系統電動輔助自行車」今天正式啟用，市長張善政指出，桃園率六都之先投入600輛電輔車，讓市民能輕鬆駕馭，更省時省力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市「YouBike2.0系統電動輔助自行車」今（1）日正式啟用，市長張善政在啟用儀式上表示，為讓市民騎乘自行車出遊或通勤時更時便利，桃市率先於北北桃生活圈投入600輛YouBike2.0E電輔車，讓使用者騎乘時透過電力輔助達到更省力效果，尤其桃園部分地區有坡度起伏較大道路，可讓市民更輕鬆駕馭，未來市府將視YouBike 2.0E電輔車使用情形，評估提升電輔車數量，提供市民另種更省力運具選擇。

張善政市長今天上午出席位於中壢區美豐街「YouBike2.0系統電動輔助自行車」啟用儀式時表示，考量不少市民在北北桃生活圈內跨市移動，因此與台北、新北市府商議，成功爭取桃園市YouBike2.0E電輔車輛騎乘至雙北地區，以桃園市費率計費，同時市民也能透過悠遊卡付費，既方便也很省錢省力。

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張善政也分享，今年「好孕專車」也將上路，準媽媽市民朋友們可申請專屬悠遊卡，獲取搭乘計程車補助，讓每一次出行能更安心方便。

▲桃園市「YouBike 2.0系統電動輔助自行車」今天啟用，微笑單車公司董事長劉麗珠說明相關細節。（圖／記者沈繼昌翻攝）

出席啟用儀式的微笑單車公司董事長劉麗珠也說，YouBike2.0E電輔車系統與YouBike2.0相同，電輔車透過電力輔助騎乘效果更顯著，滿電狀態在平路最多可騎乘80公里，當電力低於15%時會提醒騎乘者請儘速還車，電量低於5%時則會停止電力輔助，但仍可透過腳踏方式繼續騎乘。市民朋友可下載「YouBike 微笑單車2.0官方版」APP，應用程式內能查看各站YouBike2.0E電輔車數量與電力狀況；借車前請先確認個人悠遊卡或一卡通內餘額，也請投保「免費公共自行車傷害險」，讓市民朋友更放心騎乘。

▲桃園市「YouBike 2.0系統電動輔助自行車」今天正式啟用，市長張善政率與會人士一同試乘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交通局說明，桃園市YouBike2.0E電輔車計費方式為2小時內每30分鐘20元、超過2小時每30分鐘40元，YouBike2.0E不予補助由民眾自付騎乘費用；YouBike 2.0一般車型則維持前60分鐘免費騎乘優惠。市府已於去年底陸續分區啟用YouBike2.0新系統服務，今年1月已完成第一階段拆轉作業，現有營運的公共自行車場站皆已設有新系統並投入2,600輛YouBike2.0車輛讓民眾進行租借使用。

此外，為慶祝桃園市YouBik 2.0E電輔車上線，於2月1日起於桃園市場站借、還車的前300名公共自行車電輔車款騎乘者，將贈送50元全家便利商店電子購物金，即日起至2月29日舉辦「微笑2.0一騎來????桃」活動，最高可抽中GARMIN VENU2 Plus智慧腕錶，活動詳細資訊已公布於「YouBike官網」（https://reurl.cc/yYRj6O），歡迎市民朋友一起參與騎乘活動。