桃園市長春節前慰問第一線員警　提前致贈春節加菜金賀節！

▲桃園市長張善政今天下午視察龍潭警分局，提前致贈加菜金給基層員警，由分局長張鶴瓊代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節將屆，桃園市長張善政今（1）日下午在警察局局長吳坤旭陪同下到大溪、龍潭、平鎮與楊梅等警分局致贈第一線員警春節加菜金，張善政表示，感謝各基層員警日夜無私奉獻，尤其日前忙完總統、副總統與立委選舉，接下來還要面對春安工作，他代表市府由衷感謝員警同仁克盡職守與為民服務精神，並提前祝賀春節快樂。

▲桃園市長張善政今天下午視察大溪警分局，提前致贈加菜金，由分局長吳傳銘代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政今天下午分別走訪大溪、龍潭、平鎮與楊梅等警分局頒發春節加菜金與禮盒給第一線員警，在局長吳坤旭陪同下視察大溪分局，張善政頒發春節加菜金與禮品給基層員警，由分局長吳傳銘代表受贈；張善政指出，春節期間大溪地區是非常重要景點，警察同仁犧牲與家人團聚時間投入交通與治安維護，提前祝福大家身心健康萬事如意。

張善政隨後走訪龍潭分局致贈加菜金等，由分局長張鶴瓊代表受贈，張善政表示，做為客家博覽會副展場客家茶文化館、「桃園地景藝術節」Hello Kitty來作客等活動，以及總統、副總統暨立委選舉維安工作不辭辛勞付出，特別感謝基層員警辛勞付出。

▲桃園市長張善政今天下午視察八德警分局提前致贈加菜金，由分局長王鉉仁代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政等人隨後也趕往八德與楊梅警分局致贈春節加菜金，張善政強調，農曆春節期間，大家與家人團聚，對於在犧牲假期在外執勤員警心懷感激，更對員警辛勞付出表達感謝之意，也提醒市民朋友春節期間歡聚飲酒難免，切記勿酒後駕車，大家平安過好年。

▲桃園市長張善政今天下午視察楊梅警分局致贈加菜金，由分局長張仁傑代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）