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社會 社會焦點 保障人權

「來台灣拜關公」馬籍女超唬爛　行李箱藏5kg海洛因...市值4千萬

記者沈繼昌／桃園報導

馬來西亞籍女子慕名台灣某宮廟供奉東南亞最大關公，去年11月以自由行名義來台觀光，入境桃園國際機場時，其隨身行李在通過X光基檢查時出現異狀被海關、航警局安檢大隊開箱查驗，當場在行李暗格內查出第一級毒品海洛因多達5,983.5公克，市值逾4000萬元，女子坦承運毒，航警人員偵訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲馬來西亞籍女子來台自由行，去年11月入境桃園機場，海關與航警人員在其行李暗格內查出一級毒品海洛因5983.5公克。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲馬來西亞籍女子來台自由行，去年11月入境桃園機場，海關與航警人員在其行李暗格內查出一級毒品海洛因5983.5公克。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲馬來西亞籍女子來台自由行，去年11月入境桃機，行李夾藏一級毒品海洛因5983.5公克。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲馬來西亞籍女子來台自由行，去年11月入境桃機，行李夾藏一級毒品海洛因5983.5公克。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，這名年約30歲馬來西亞籍女子，是於去年11月16日入境桃園國際機場，入境前經過X光機查驗隨身行李被檢測出有夾藏異狀，女子當時神情緊張，經財政部台北關務人員、航警局安檢大隊人員開箱查驗，其行李經過特殊加工增設暗格，在暗格內起出第一級毒品高純度海洛因，經量秤後多達5,983.5公克，另還有手機等證物，其中海洛因市價逾4000萬元。

▲馬來西亞籍女子來台自由行，行李夾藏一級毒品海洛因，市值逾4000萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲馬來西亞籍女子來台自由行，行李夾藏一級毒品海洛因，市值逾4000萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

馬籍女子偵訊時辯稱，是慕名來台參拜桃園市某宮廟供奉東南亞最大室內關公座像，想祈求關公保佑，但還沒入境就被警方當場人贓俱獲，女子為自己參與運毒行竟付出慘痛代價。

▲馬來西亞籍女子去年11月入境桃園機場，行李夾藏海洛因，偵訊後被移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲馬來西亞籍女子去年11月入境桃園機場，行李夾藏海洛因，偵訊後被移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局強調，本案在專案小組偵破馬來西亞遊客以自由行名義來台，其行李箱內夾藏海洛因入境，所幸在檢警與海關共同努力把關下，及時「截毒於關口」，展現政府緝毒無假期，對毒品宣戰之決心，讓不法集團無可趁之機。

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