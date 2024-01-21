天成醫療體系旺年會　張善政感謝協助推動擴大肺癌篩檢計畫

▲市長張善政於「天成醫療體系」旺年會，感謝該醫療體系和市府推動擴大肺癌篩檢。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政21日於中壢區，出席「天成醫療體系旺年會」表示，天成醫療體系對桃園市醫療環境的幫助甚大，去（112）年3月市府推動「擴大肺癌篩檢計畫」，提供免費肺部低劑量電腦斷層檢查服務，天成集團是協助推動的一股重要力量，本計畫實施以來，已有超過1,200位民眾篩檢陽性、77位民眾確診肺癌，肯定天成醫療照顧市民健康。

張市長提到，近期天成醫療體系買下中壢懷寧醫院，並與高雄醫學大學簽署醫院合作備忘錄，擴大醫療合作，都將大幅提升桃園的醫療量能，桃園市民擁有天成醫療體系的照顧相當幸福。

桃園市議會議長邱奕勝表示，國家的強盛需要健康的國民，而桃園市要強大有賴醫療團隊的協助，天成醫療品質市民有目共睹，感謝創辦人張育美委員在立法院持續為桃園醫療照護發聲，未來也期盼邀請她擔任桃園醫療的最高顧問，繼續推進桃園醫療量能。

立法委員暨天成醫療體系創辦人張育美表示，桃園醫療科技在張市長的帶領下欣欣向榮，市府團隊也積極推動各項行政執行工作，未來她會繼續投入社會公益服務，包括：婦幼照顧、老人關懷服務、文化發展等，與市府共同努力打造桃園為宜居、平安的健康城市。

包括立法委員暨天成醫療體系創辦人張育美、桃園市議會議長邱奕勝、桃園市副市長王明鉅、衛生局長劉宜廉、文化局長邱正生、青年局長侯佳齡、社會局長陳寶民、天成醫療體系總裁徐萬興、董事長徐慧伊、中壢天晟醫院院長鄭貴麟、金色年代社團法人董事長徐向謙、桃園市醫師公會理事長吳家淦等均一同出席活動。