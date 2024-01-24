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桃園謝票感恩鄉親　朱立倫：有54席立委為桃園爭權益

▲朱立倫桃園謝票感恩鄉親

▲朱立倫桃園謝票感恩鄉親。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2024大選落幕，國民黨主席朱立倫和參選總統失利的新北市長侯友宜，23日抵桃園中壢區水悅莊園舉行感恩茶會。朱立倫對於國民黨未能在2024總統大選，成功政黨輪替表示，有很多因素國民黨要反省、要檢討，並向桃園支持者抱歉！對於立委選戰6席全上，感謝桃園人支持，發揮最大的團結力量。

朱立倫說，國民黨將全力團結並力朝年輕化，不斷改革、深耕基層和人民站在一起；國民黨籍的15位縣市長和2024甫選出的54名立委，永遠團結一起；雖然國民黨這次在桃園拿下6席立委全壘打佳績，但張善政市長的立委，不是6位、是54位。桃園有事，就是這54位立委的事，這樣才能發揮團隊的力量。

▲朱立倫桃園謝票感恩鄉親

朱立倫並肯定2022桃園人選出最好的張善政市長，以及2024桃園3位現任立委再連任，和3位年輕新人邱若華、牛煦庭、涂權吉全當選，就是桃園發揮最大的團結力量。尤其是，選前最後一天，他為了桃園都拚了！一日內陪同邱若華、牛煦庭、涂權吉車掃、沿街拜票，看到許多年輕選民揮手支持，相信桃園成、國民黨就成，也更堅定國民黨要年輕化、要不斷改革，深耕基層和人民站在一起。

侯友宜表示，感謝桃園鄉親在這次選舉中給予的支持與指導，讓他們能夠不斷的成長、茁壯，未來還有很多新的挑戰，但相信只要團結面對，不斷地超越今天的自己，明天就一定會更好。

包括：國民黨主席朱立倫、新北市長候友宜、市長張善政、市議長邱奕勝、市黨部主委黃敏恭、黃國園黨部主委蔡忠誠、立委當選人牛煦庭、涂權吉、呂玉玲、邱若華、不分區新科立委許宇甄都到場，共同感謝桃園鄉親的支持。

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