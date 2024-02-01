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桃捷通車6年首度「轉虧為盈」！市庫進帳1.2億張善政笑了：大補血

▲桃園捷運公司9日上午6點首班車發車時，行控中心發現A8站長庚醫院號誌系統異常進行緊急搶修，直至上午6時48分恢復正常運作。（資料照／ETtoday）

▲桃園機場捷運去年7月開始轉虧為盈。（資料照／ETtoday）

記者閔文昱／綜合報導

桃園機場捷運自通車營運至今已邁入第7年，過去6年虧損嚴重，甚至還碰上新冠疫情衝擊運量，總虧損達37.06億元，所幸在去年推出TPASS月票後，機捷終於在去年7月起轉虧為盈。桃園市長張善政指出，機捷去年盈餘達1.2億元，對市庫來說無疑是大補血，更笑稱「可以支援2個法務局預算」，期盼之後開學潮能再讓運量攀升。

張善政1／31日在市政會議表示，機捷轉虧為盈有諸多因素，除了疫情因素退去，今年7月起基北北桃1200月票推波助瀾，讓機捷搭乘乘客大幅提升，加上新團隊上任後對桃捷公司文化的改造，去年底日運量已突破11萬人次、往12萬人次邁進，也期盼在農曆春節過後的開學潮，機捷運量能再進一步攀升。

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▲桃園市長張善政今天主持市政會議，針對八德轉運站即將於2/19啟用，指示交通局加強宣導客運路線調整情形，避免市民出現空等窘境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政1/31主持市政會議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政指出，運量攀升帶動班距拉近、增加列車需求，針對機捷車廂購置計畫，桃捷積極與中央協調中，期盼年後能有重要進展。

桃捷公司則說明，隨著邊境解封，運量也隨之回升，2022年平均日運量上升至4萬7039人次，2023年平均日運量更達到9萬210人次，加上去年7月TPASS通勤月票陸續上線啟用，在去年7月已轉虧為盈，全年度更有1.24億元的盈餘表現。

桃捷公司表示，去年總收入21.5億元，其中客運收入19.16億元，佔總收入89%，其他收入包含廣告及租金收入、太陽能發電租賃收入、技術及勞務收入等；支出部分則為20.26億元，其中以人力及電費計13.86億元占最大宗，另外還有設備維護費用、清潔及保全勞務等支出計6.4億元。

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