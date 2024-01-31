桃園八德轉運站預計2／19啟用　張善政：打造便利交通運輸路網

▲桃園市長張善政今天主持市政會議，針對八德轉運站即將於2/19啟用，指示交通局加強宣導客運路線調整情形，避免市民出現空等窘境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（31）日上午主持市政會議，會中聽取市府交通局「八德轉運站未來啟用營運規劃」專題報告後指出，八德轉運站預計於農曆年後2月19日啟用，針對轉運站啟用後，客運車輛進出動線對當地交通可能造成衝擊，特別指示交通局注意適時因應調整，另加強宣導相關市區客運路線調整情形，避免出現市民空等窘境，打造更便利交通運輸路網。

今天上午的市政會議上，交通局長張新福說明八德轉運站相關規劃，設置於八德區和強路（往大湳交流道方向）近和平路口，具有串聯捷運三鶯線鶯桃福德捷運站（LB12）鄰近大湳交流道等區位優勢，聯外交通系統十分便利，未來此轉運站將定位為國道客運與市區客運轉乘站點。空間規劃方面，設有大客車月台4席、機車停車122席、小客車臨停3席、無障礙停車1席、YouBike站點、客運臨停區2席、小客車與計程車接送區等規劃。

張新福表示，配合八德轉運站啟用，周邊市區客運路線將透過三階段依序調整：

第一階段，針對周邊既有市區客運713、715、715A、716及717等5條路線將進行整併，取消716及715A路線，改由重疊路線之715與713取代服務，並增加營運班次至平日45班次與39班次；713、715、717調整原行駛路線，由和平路改走和強路進轉運站。另外為加強疏運人潮，平日將增開58班次由八德轉運站至永寧捷運站直達車路線，減少取消行駛和平路之衝擊影響，同時加開東勇街至八德轉運站－和平路之區間循環接駁路線。

▲桃園市交通局找張新福今天在市政會議上，針對八德轉運站規劃提出專題報導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

第二階段，規劃市區公車713、715、717路線分為「市區段」與「國道段」，均以八德轉運站為起迄點，其中「市區段」（713、715、717路線）改採循環方式行駛，往返八德轉運站至永寧捷運站之「國道段」將由平日58班次發車改由間距發車，乘客如滿載就會立即發車，大幅強化轉運功能及車輛運轉效率，此階段調整時程將待客運業者駕駛人力補足6名後再視情形辦理。

第三階段將爭取1962、1968、9009等行經國道2號之國道路線進駐八德轉運站，提供市民更便捷公共運輸路網服務。

張新福強調，為避免八德轉運站啟用後，衍生和強路因客運車輛進出所造成交通問題，市府將打除和強路中央分隔島，設計左轉專用道，以舒緩當地交通衝擊。