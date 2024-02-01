澳洲3歲弟受困夾娃娃機　警破櫥窗救人！他轉身表情超驚訝

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲布里斯本（Brisbane）一名3歲男童上周末受困購物中心的夾娃娃機內，當地警方接獲通報後趕去現場，發現他整個人冷靜地坐在Hello Kitty絨毛玩具堆裡，先是引導他躲在角落、遮住雙眼，接著打破櫥窗把他救出。

綜合BBC、衛報等報導，這起事件發生在布里斯本東南部的卡帕拉巴購物中心（Capalaba），這名3歲男童非常喜歡玩夾娃娃機，趁著父親轉身買東西的時候，從取物口鑽入機器內。

▲男童身軀嬌小，從取物口鑽入夾娃娃機內。（圖／翻攝自X）

依據警方公布的影片，孩子當時就坐在夾娃娃機裡面，旁邊都是Hello Kitty絨毛玩具，警方先是確認櫥窗是否為玻璃製，接著男童被引導至角落、遮住雙眼，準備擊破櫥窗。當櫥窗玻璃碎裂的那瞬間，男童一臉震驚轉過身，接著被員警抱出來，安全回到家人身邊。

▲當破窗的那瞬間，男童一臉震驚轉過身，最終成功獲救。（圖／翻攝自X）

男童受困在夾娃娃機期間從頭到尾都沒有失控嚎哭，整個過程大約10分鐘至15分鐘，看起來相當冷靜。這讓男童父親霍波（Timothy Hopper）直言，兒子在夾娃娃機裡面度過的時光很快樂。

零售第一集團（Retail First Group）發言人稱，這是公司旗下21間購物中心第一次遇到這種情況，孩子在夾娃娃機裡面待的時間不長，保全、警察、急救人員都很快就趕到現場，目前機器已經移走，正在與夾娃娃機供應商討論，看看能採取何種措施避免未來發生同樣事件。