快訊／當選立法院長深知責任重大　韓國瑜喊勿鬥爭、需要多鞭策

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長龍頭之爭今（1）日登場，國民黨參選人韓國瑜順利以54票坐上立法院長寶座。韓國瑜致詞時表示，深知自己責任重大，人民期盼煥然一新、實質上紮紮實實的創造人民幸福的立法院，「不是鬥爭，民生法案要一起攜手前行！」

▲韓國瑜當選立法院長。（圖／ETtoday）

韓國瑜指出，感謝國民黨團大家支持，有54票讓他有機會擔任立法院長職務，要對所有藍委、無黨籍立委致上最高謝意。他也深知自己肩膀上責任重大，人民期待煥然一新、改革風貌、紮紮實實創造台灣老百姓幸福的國會，會跟整個團隊努力做下去，也向前院長游錫堃致上最高謝意，過去4年認真付出，42年對台灣民主貢獻，一步一腳印大家有目共睹，呼籲游跟我們一起努力，千萬不要客氣，國會外交一起，其他委員同仁也一起打拼，院長辦公室、官邸可以提供給游錫堃使用，他的日子非常簡單。

韓國瑜說，台灣人期待認真合作團結，不要以鬥爭為目標的立法院，重要民生經濟法案共同攜手合作。感謝江啟臣陪伴歷經很多辛苦，江的選票還沒開，希望大家盡力幫助江啟臣競選副院長。感謝傅崐萁、洪孟楷跟每個同仁，「我們眼睛炯炯發光，希望有全新立法院，請大家給我們多點鼓勵、多點鞭策，也請給我們一點祝福。」