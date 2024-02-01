天使輪600貨櫃漂海上「成海上炸彈」　19船員不起訴...船長遭通緝

▲天使輪「嚴重進水」船員緊急棄船逃，空貨櫃落海漂流。（圖／翻攝記者爆料網）

記者陳宏瑞／高雄報導

停泊於高雄港外海的帛琉籍貨櫃船天使輪去年7月底時，因不明原因船身傾斜沉沒，船長於7月20日宣布棄船，船上19名船員獲救，但船上的1349只空貨櫃中，其中約600只空貨櫃在高雄、屏東外海隨意漂流，嚴重影響往來船隻安全。檢方經過近半年的偵辦後，今（1）日偵查終結，檢察官認為天使輪執行長、亞塞拜然籍男子ZAMIG及土耳其籍原船長SERKA隱瞞船隻狀況，涉犯公共危險，對兩人發布通緝，其餘19名船員、幹部因為罪證不足，獲不起訴處分。

檢方調查，帛琉籍的貨輪天使輪去年6月初自印度穆恩德拉出發時，船上的船長是土耳其籍的SERKAN，貨輪先前往斯里蘭卡可倫坡搭載船員後，同年6月9日離開可倫坡港，於同月24日抵達中國大連港載運1349只空貨櫃，準備前往愛沙尼亞，並於25日駛離大連港。

▲天使輪沉沒船員棄船，貨櫃漂流成水雷。（圖／翻攝自記者爆料網）

檢方調查，天使輪在離開大連港時就發現貨艙進水，28日又發現主機外殼裂開，一度為了處理船艙進水及修理主機外殼而停駛，但停駛期間因為未下錨，船舶隨洋流漂流，天使輪船員在6月29日以電子郵件向國際運輸工人聯盟（ITF）抱怨、求救，船公司於是在7月8日更換船員，船長由SERKAN更換為TEYMIR，SERKAN也下船並搭機離境。

檢方指出，天使輪6月25日起發現船艙進水後，經船員持續以幫浦抽水，船長與船公司並計畫到香港維修，但船長評估船況已無法駛抵香港，加上當時離台灣較近，因此緊急變更航程，準備到高雄港進行維修。

7月4日，天使輪申請入高雄港維修時，南航中心回覆「因天使輪號係貨櫃船，高雄港並非該船固定航線，故依規定不得入港補給、維修，但如果有遇難或避難時，得填寫「船舶緊及進港申請書」向航港局申請緊急入港。

▲天使輪沉沒船員棄船，貨櫃漂流海上。（圖／翻攝自記者爆料網）

但天使輪回覆表示未喪失動力，不符合緊急入港程序，南航中心因此不同意其進港，7月19日天使輪再次向南航中心申請緊急入港遭拒，到了20日因發電機故障，無法將船艙內海水抽出，最終致船舶於21日傾斜、沉沒，船長和船員19人也獲救，但船上600只貨櫃卻漂流海上。

檢方偵辦時，認為船員19人對於天使輪號是否應靠港、維修等事項均無權決定，且他們上船後，發現船隻進水後，已在自己能力範圍內盡力處理，犯罪嫌疑不足，偵結處分不起訴。

檢方表示，船公司亞塞拜然籍執行長ZAMIG與天使倫原土耳其籍船長SERKAN在航行期間，涉嫌隱瞞船隻狀況，至於是否做出何等指示或有無採取何種措施，都因兩人遲未到案無法獲得釐清，因此將兩人發布通緝。