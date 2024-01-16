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社會 社會焦點 保障人權

獨／抽百萬台人血「給美國製造病毒」　6網友散佈謠言下場曝

▲▼血液樣本。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網傳指出中研院「台灣精準醫療計畫」要抽百萬台人血液給美國實驗室製造病毒，更稱台北榮總也有配合該計畫，讓北榮氣得報警。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

抓到了！去年8月網路流傳指出中研院「台灣精準醫療計畫」，將抽取百萬台人血液，供美國實驗室「製造病毒」，更點名台北榮總也有配合該項計畫，得上交15萬血液樣本，讓北榮聲明澄清回應是不實言論，同時報警提告。士林地檢署第一時間成立專案小組偵辦，隨即縝密調查，追出6名散佈謠言網友，日前偵結予以不起訴。

不起訴指出，宋姓網友在不詳網路資料觀看到不詳人傳送：「台灣醫療精準計畫，就是配合美國P4抽取一百萬台灣人的血液樣本交給美國在台灣AIT內製造病毒滅絕中國人」、 「北榮被分配上交中央研究院15萬血液樣本」等訊息及影片後，以臉書轉傳張貼，更寫上「民進黨賣台超乎想像」等文字。

蔡姓網友於臉書「王又正後援總會」粉絲專業觀看別人轉傳的訊息、影片後，轉貼在臉書並寫：「賣台集團！」等文字；汪姓網友同將錯誤訊息、影像轉貼於臉書。

楊姓網友則是將影片、訊息轉貼在LINE「不關心政治會被糟糕的人統治社群」群組；吳姓網友從該群組看到楊傳的訊息後，立刻到臉書「王又正後援總會」、「政經關不了粉絲團」、「台灣就是這麼好笑」 等粉絲專頁貼上。

▲▼血液樣本。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲檢警追出6名網友於臉書、LINE轉傳錯誤訊息。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

盛姓網友從LINE觀看「美國亞洲商會」群組，不認識的人轉傳同樣不實訊息、影片後，轉貼到臉書「蔡英文權貴們罪狀集結總部」及「韓國瑜李佳芬我愛您社團」等粉絲專頁。

5名網友到案說明後，均對北榮表示歉意，也將轉傳訊息、影片刪除，北榮原諒並撤告；盛姓網友到案稱，台灣事實查核中心都是美國深層政府透由民進黨政府的打手及關係企業，所以認轉傳的訊息是真的，自己也無法向北榮查證，就算去查證北榮也不一定知道真相或不會承認，但願意刪除貼文。

檢方認網友轉傳影片、訊息，多為表達個人政治主張的政治性言論，即使有「製造病毒滅絕中國人」等聳動、偏激文字，也是屬個人政治意見表述、抒發，目的並非使不特定人或特定多數人心生畏懼，雖文字荒誕、誇大，實不足以造成社會大眾心生畏懼或導致公安秩序因此呈現不安定狀態，與恐嚇公眾罪主觀要件不同，6人予以不起訴處分。

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關鍵字：

士林地檢署台北榮總血液妨害秩序美國不起訴

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