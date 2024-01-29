瘦子遭誣指性侵　葛斯齊「不實爆料」不起訴原因曝光

▲瘦子不滿遭匿名爆料性侵酒店小姐，控告葛斯齊等人誹謗結果還清白，但被告不起訴。（資料照／本色音樂提供）

記者劉昌松／台北報導

前狗仔記者葛斯齊去年在臉書直播，介紹S小姐在酒店工作時，曾被饒舌歌手瘦子(本名陳昱榕)性侵，瘦子不滿遭污名，控告葛斯齊和S小姐涉嫌加重誹謗，台北地檢署調查結果顯示，S小姐有精神障礙，無法辨識自己言行是否違法，而葛斯齊報導內容雖然不實，但事前有相當查證，無誹謗犯意，29日將葛斯齊和S小姐都處分不起訴。

2023年演藝圈接連爆出Me Too事件的當下，葛斯齊在6月23日開直播，由律師陪同，以一問一答的方式，採訪1名戴帽子、口罩不具名的S小姐，S小姐表示聲稱大約在17年前，「在我18歲時，我在酒店瘦子就把我拉到包廂去，他二話不說什麼都沒有講，就直接把我拉到他身上對我性侵。」

瘦子所屬的本色音樂隨即就發出聲明，「我們很明確瘦子沒有做過這樣的事。如果S小姐有證據，那就請去提告。用證據說話，不要爆料形式。本色也將針對不實爆料者與該直播記者提告謗。隨之起舞的媒體不求證據報導，本色亦將一起提告。」

▲檢察官認為葛斯齊報導不實，但因有查證且無犯意，因此所涉誹謗罪不起訴 。（資料照／記者黃哲民攝）

葛斯齊雖曾公開解釋，自己不害怕被告，「我沒有錯，全都是爆料者在陳述」，但是根據檢察官調閱相關病歷與就醫資料後，發現所謂的爆料者S小姐，其實有精神障礙，屬於《刑法》上不能辨識其行為違法的人。

而葛斯齊依據S小姐的請求直播報導前，雖然有提醒S小姐法律責任，並對相關人士進行查證錄音，也有查證的對話紀錄，但畢竟是爆料17年前的私密事情，缺乏直接證據，所以查證結果有限，只能證實S小姐所說的地點、人物有相符之處。

檢察官認為，葛斯齊的報導內容雖然不實，但已有相當查證，且報導方式是採直播問答方式，主要情節是S小姐來說明，並非由葛斯齊直接指摘，且報導主軸與當時的Me Too有關，屬於瘦子的行為舉止是否符合大眾對公共人物標準的議題，因此無主觀犯意的理由，處分不起訴葛斯齊，另S小姐因不能辨識其行為違法，也同樣不起訴。