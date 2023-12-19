黑人告大牙吞敗！律師轟「開庭當作秀舞台」：早知道的結果

▲黑人控告大牙加重誹謗，台北地檢署今偵結將大牙不起訴。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

藝人大牙6月間公開指控陳建州（黑人）性騷，陳建州認為名譽受損，則控告大牙加重誹謗。此案經台北地檢署兩度傳雙方出庭說明，並傳訊5名證人協助釐清案情後，今偵結將大牙不起訴。對此，律師李怡貞直言，這是早就知道的結果，更強烈譴責黑人，是在濫用訴訟資源，把開庭當作秀舞台。

在不起訴消息一出，李怡貞稍早發文提到，「雖然是早就知道的結果，但還是強烈譴責這種濫用訴訟資源，甚至開庭作秀當舞台討拍，強加壓力給勇於說實話、說真話的被害者。」

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▲李怡貞抨擊，黑人此舉是濫用訴訟資源。（圖／翻攝自臉書／女人大律師李怡貞）

李怡貞直言，「人脈與資源都終究敵不過曾著手的醜陋，正義只是會遲到而已。」同時，她也忍不住吐槽，「還有一種人是一無所有，可悲邊緣，只能靠濫訴證明自己存在的價值。如果你不幸遇到了，請記得挺住自己，奮戰下去，而且要打的最大力，打到你自己不枉此生，打到對方後悔出生。」

而PO文也釣出「新一代女戰神」網紅馮語婷，留言附和道「沒錯，還有一種人穿著言論自由的外衣，手拿霸凌之劍在羞辱別人，被用同樣的方式對待就氣到提告，一天到晚闖禍翻車，還要找媽媽討論，真的有夠可笑。」

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