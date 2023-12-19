爭補選出線！淡水里長候選人喊「每年2次旅遊」　慘被告發

▲新北市淡水區屯山里里長進行補選，候選人謝炳坤（右）向選民承諾「當選每年提供2次里民旅遊」慘被告發。（圖／翻攝自Facebook／謝炳坤）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區屯山里李姓里長因病逝世，該里依選罷法進行第4屆補選。豈料謝炳坤候選人成立競選總部時，向選民承諾如當選，將每年提供2次里民旅遊服務，被告發違反選罷法第99條第1項行求不正利益，約其投票權為一定之行使罪。士林地檢署日前偵結，認謝男表示是全里里民共同參與，並無排除沒投票給他的選民，予以不起訴處分。

2022年9合1大選，屯山里里長候選人李永得於選舉前拿4瓶高粱酒向有投票權的里民拜票賄選，一審被判處1年10月，緩刑3年，支付公庫10萬元，提供40小時義務勞務、褫奪公權3年。而李永清順利當選該里新任里長後，今年6月間因病離世，該里也按選罷法規定進行補選，投票日訂於9月2日，李的遺孀郭麗卿為完成丈夫遺志，與另外3名候選人一同參與補選。

不料，3號候選人謝炳坤於今年8月12日競選總部成立大會時，向選民承諾，若當選，1年會舉辦九九重陽節來邀請60歲以上長者，也會來舉辦多次旅遊，以及中秋晚會、摸彩活動等，謝以296票當選，卻慘被告發行賄。

謝無奈向檢方說，里民旅遊是區公所辦的，一直以來都是1年2次，這只是競選時政見宣言，同時強調，只要是里民都可以參加。

檢方經查，謝所說的旅遊、中秋晚會以及重陽敬老餐會等，都是一般鄰里常見的里民活動，且謝當時也明示是全里里民共同參與，並無排除未投票給他的選民，故難認有何行求賄選主觀犯意，此外仍無積極證據證明，認罪嫌不足，予以不起訴處分。