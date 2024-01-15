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高端母公司基亞涉非常規交易　害公司虧損...董座等5人獲不起訴

▲▼▲高端董座張世忠。。（圖／資料照）

▲基亞生技董事長張世忠（右）等人遭指涉內線交易、非常規交易案，士林地檢署偵結予以不起訴。（資料圖／資料照）

記者黃宥寧／台北報導

高端母公司基亞（3176）董事長張世忠、妹婿黃子亮等5人遭指，2014年安排澳洲子公司TBG反向併購Progen公司，決議以1:1換股，張等人又同意通過鑑價處分澳洲公司研發中新藥，造成基亞全體股東商譽損失等，涉違反《證券交易法》非常規交易、特殊背信罪，士林地檢署經調閱相關資料後，予以5人不起訴，原因曝光。

不起訴處分指出，2014年7月間，基亞肝癌新藥解盲失敗，造成股價從437.5元雪崩式下跌113元，總市價減少約45億元，澳洲Progen公司市值也因此減少5360萬澳幣，恐遭澳洲證券交易所停止交易，基亞為籌資，決議以1:1換股，將子公司TBG，交換Progen公司1億餘股，間接獲得分子檢驗試劑營收，並繼續在澳洲上市。

基亞公司實際執行換股時，張竟未將Progene已無藥品代工廠PharmaSynth主要現金生產單位、資金價值大不如前告知陳姓會計師，以重新衡量換股比率供公司董事會參考，導致董事會誤認PharmaSynth、PG-545（肝癌新藥）等2項最主要資產仍為Progen公司主要資產，同意換股，釀全體股東受有9988萬餘元商譽損失。

然而，2016年基亞又以220萬澳幣出售「PharmaSynth」給管理階層，且僅收10萬澳幣簽約款，剩餘210萬澳幣則於24個月、48個月分期收取；另同意TDL公司先設立特殊目的公司PG500公司，將有關PG-545新藥資產、負債及澳幣120萬現金轉入PG500公司，以處分價600萬澳幣出售，確只收1000元澳幣，其餘599萬9000元澳幣約定2019年收款，導致收款期限過長產生交易折現損失9799餘萬元。

▲▼張世忠、張姿玲、黃子亮、歐朝銓 。（合成圖／記者黃宥寧攝）

▲張世忠、張姿玲、黃子亮、歐朝銓 。（合成圖／記者黃宥寧攝）

張世忠解釋，是著眼於基亞公司利益，自己是公司股東，不會有任何損害公司意圖，也未從中獲取任何不法利益，反而廣邀親友公司同人參與投資，並自掏腰包投資改組後的TDL公司50萬股，替TDL公司募資1272萬澳幣，促使換股順利。

陳姓會計師證稱，複核意見書是他出的，當時基亞公司要開董事會決議前，需確認換股比例合理性，因此出具合理性意見書，沒人告知他換股後要處分2項資產，因計算方式不同會影響出售價格，另外還要看2項資產對公司是利空還是利多，若沒帶來營收，即時出售也未嘗不是好事。

檢方據張世忠，胞妹張姿玲、妹婿黃子亮、財務長歐朝銓、時任總經理鄭毓仁答辯等，認張等人此舉，在商業活動上難認有悖常之處，且Progen公司最終面臨下市，基亞是最大受害者之一，且難認有刻意隱匿處分2項資產，依罪嫌不足，予以5人不起訴處分。

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