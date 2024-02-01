跑票疑雲！林國成強調「圓戳蓋黃珊珊」　剛講完黃珊珊馬上來關切

▲立法院第11屆立法委員報到，立法院長選舉開票。（圖／記者湯興漢攝）



記者袁茵、陳家祥／台北報導

第11屆國會2月1日「新生報到」，並舉行正副院長選舉。院長選舉投票10點30分開始、11點10分左右開始進行開票作業。由於有一張選票誤沾印泥，依規定列為無效票，因此本應要有8張選票的黃珊珊，開票時僅開出7張票。對此，擔任監票員的立委林國成說，確定圓戳是蓋在黃珊珊上，只是有污漬，並非蓄意跑票；而就在林受訪完後，黃珊珊也馬上打給林詢問狀況。

根據現場狀況，雖然有蓋在黃珊珊的欄位上，但間隔一個欄位的陳菁徽上有印泥污漬才引發爭議，根據規定，選票上不得有任何記號。擔任主席的柯建銘也說，「這無效啦」。最後，柯建銘宣布，有效票112票、無效票1票，韓國瑜54票、游錫堃51票、黃珊珊7票。

林國成說，紅色污泥有可能是別人弄到沾到這張選票，可是蓋章的圓戳很明顯是蓋在黃珊珊上，只是旁邊有紅色污點，這些東西可以判斷根本不是蓄意做記號。民進黨認為這是記號，看起來並非做記號，有可能是無意碰到。

林國成表示，依照規定，應該要3個監票人做最後的認定，可是本來認定這張票有效，因為很明顯可以確定圓戳是蓋在黃珊珊上。不影響選舉結果，只是他們認定做記號這點他不以為然，但事實上是蓋給黃珊珊的有效票。

林國成認為，這種投票，印泥確實很潮濕，沒有蓋票經驗的人用重一點力確實會有這情形，並非蓄意，「和諧起見，我也做適度退讓，不影響選舉結果」；林強調，如果這次認定這樣，希望下一次選舉不能因為民眾黨就無效、其他黨有效，不然會抗爭到底，希望標準都一樣，希望以後都比照辦理。

林國成重申，這張票很明顯是蓋給黃珊珊，所以剛才報告，很明顯圓戳是黃珊珊的票，「國民黨推派的監票員也認為是有效票，但大會主席認為無效票，我們尊重主席裁定」。

針對陳昭姿自承是她的誤沾印泥，林國成說，是誰蓋的他不曉得，監票時也沒有看到；由於並非蓄意，因此黨紀處份的事要跟黨團討論。至於第二輪是否依照日前規劃，還是不會投？林說，不曉得，回去跟總召報告後，開完黨團會議再做決定。