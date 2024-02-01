國會龍頭選舉「無效票+1」　黃珊珊一張選票印泥誤沾陳菁徽

記者陳家祥／台北報導

第11屆國會2月1日「新生報到」，並舉行正副院長選舉。選舉投票在10點30分開始，11點10分左右開始進行開票作業。值得一提的是，若在未跑票的狀況下，黃珊珊應該要有8張選票，但開票時卻僅開出7張票，引發爭議。會議主席柯建銘宣布，有效票112票、無效票1票，韓國瑜54票、游錫堃51票、黃珊珊7票。

根據現場狀況，雖然有蓋在黃珊珊的位子上，但間隔一個欄位的陳菁徽上有印泥污漬才引發爭議，但根據規定，選票上不得有任何記號。擔任主席的柯建銘也說，「這無效啦」。