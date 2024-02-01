拚票票入匭！民進黨立委「技術性亮票」　陳亭妃任監票員

▲擔任主持會議工作的柯建銘也走下議長席投票。（圖／攝影中心攝）

記者呂晏慈／台北報導

國會龍頭之爭結果即將揭曉！立法院今（1）上午舉行院長選舉投票，分為北區、南區兩側，民進黨立法院黨團推派資深立委陳亭妃擔任監票員，儘管民進黨立委們並未仿效國民黨立委們高舉選票給二樓看台的攝影記者們拍，依舊循例「技術性亮票」給站在北側票箱的立委陳亭妃、吳思瑤等人看，並集體把粉紅色選票投入北側票箱。

▲民進黨立委們今天集體將選票投入北側票匭。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

民進黨立法院黨團本周經決議，推薦立法院正副院長游錫堃、蔡其昌組成「游昌配」爭取連任，上午黨團會議前，總召柯建銘再度重申支持游錫堃、蔡其昌的立場，強調已祭出黨紀。

柯建銘說明，支持「游昌配」是大是大非的問題，民進黨的立場踩得很死。至於媒體詢問是否可能支持民眾黨立委黃珊珊搭配蔡其昌，柯直言這是不可能的事情，民進黨團不可能去換一個雞肋的副院長，「否則如何面對游錫堃？」

《ETtoday新聞雲》現場直擊，民進黨立委們今天延續往例「技術性亮票」，雖然並未如同過去規定「摺票」的方式，但每人在圈票處投完票後，會將手中的粉紅色選票亮給陳亭妃、吳思瑤等人看，接著統一投入北側的票匭，力求「票票入匭」，一張票都不能跑。