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新北2男駕300萬Alphard違停！警盤查...他K菸丟水溝蓋被抓包

▲▼蘆洲警方起獲K他命 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲蘆洲警方起獲K他命。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

一輛新車要價300萬「兄弟運兵車」TOYOTA頂級保母車Alphard，日前停在蘆洲機車停等區，員警上前勸導，未料，車窗一搖下就飄出濃濃K菸臭味，警方盤查，25歲湯姓男子下車時趁隙將1支K菸扔進路旁水溝蓋被看到，警方共查獲7.3公克K他命，詢後被依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，加開違停交通罰單可處900元以上1800元以下罰鍰。

蘆洲警方本月26日下午4時許，在蘆洲區民族路、三民路口，看見1輛售價超過300萬元黑色廂型車等紅燈時占用機車停等區，員警上前輕敲駕駛座車窗勸導勿違規，往窗內聞到車內滿是燃燒K菸的臭味。警方還在排檔桿旁，見到一個吸食K他命粉末的K盤。

▲▼蘆洲警方起獲K他命 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方喝令駕駛下車盤查，當時車上有2個人，一名25歲湯姓男子下車時趁隙將1支K菸扔進路旁水溝蓋被看到，待支援警力趕抵，掀開溝蓋叫他自己撿起來，接著在湯男褲袋找到1包K他命2.4公克。

▲▼蘆洲警方起獲K他命 。（圖／記者戴上容翻攝）

此外，另1名26歲林姓男子褲袋也被搜出1包K他命4.2公克，經調查，這2人都來自桃園，而且都有吸毒和打架鬧事妨害秩序等前科，警訊後被依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，加開違停交通罰單可處900元以上1800元以下罰鍰。

▲▼蘆洲警方起獲K他命 。（圖／記者戴上容翻攝）

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