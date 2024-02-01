他去日本一趟花10萬「真的有便宜？」　全場曝關鍵：不知海放幾條街

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者蔡玟君攝）



記者朱祖儀／綜合報導

近年來國旅被詬病貴又難玩，甚至不少人認為出國玩CP值更高。但一名網友表示，疫情過後已經去日本3趟了，雖然因為日幣貶值，換到的匯率不錯，可是日本的物價仍讓他不敢恭維，每次玩下來都花費近10萬元，好奇去日本玩真的有比較便宜嗎？文章曝光掀起眾人討論。

原PO在Dcard發文透露，疫情解封後已經去日本3趟了，每次都待10天，因為很喜歡日本的風景、空氣和美食，加上日幣貶值，換到的匯率都不錯。可是他還是很難接受日本的物價，「說實話有多便宜我是無感，幣值低又如何？變相漲價而已」，他不買精品，可是每趟下來還是花近10萬元，如果不精打細算根本沒有比較便宜，因此看到很多窮遊的人喊便宜，也感到嗤之以鼻。

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原PO也是算其中2次出遊花費，因為他都是單獨去旅行，住宿只能獨自負擔，算起來會比較貴，旅途中一天2頓正餐，其餘就買小點心填飽肚子，唯一高單價的就是買名牌風衣，但也沒有破萬，可是不知不覺2趟下來還是把60萬日幣花光，還另外刷卡，因此好奇想問「大家覺得到日本旅遊真的有便宜嗎？」

▲原PO認為去日本玩沒有比較便宜。（圖／翻攝自Dcard）



不少人認為算下來還是很便宜，「上一次去京阪8天花了4萬5，飯店房間17坪大小，路上看到想去的店就進去看看，沒特別挑選餐廳，有一餐還吃到台幣3、4000的神戶牛，日本根本超便宜」、「玩14天不算購物一人只花了4萬多吧，也沒窮遊，還去富士山住有露台的溫泉飯店看逆富士（但算購物就不得了了哈哈哈哈」、「去年去了五趟日本，每趟3~10天不等，10天那次花了5萬多，其他次頂多3、4萬，真的很便宜啊」、「是真的很便宜啊，我喜歡的日牌在台灣一件賣4、5千，我去日本買省一半」。

還有網友指出關鍵在CP值，「重點是同樣的錢可以得到更好的，光是飯店就不知道海放幾條街，東西精緻又有品質，旅遊就要挑這種地方啊」、「去日本玩本來就沒多便宜，大家會討論的純粹是，去日本同樣的錢在台灣玩，玩起來如何 ，比起來就是日本CP值高」、「京阪神7天3萬內，優點是住宿品質加CP值不錯，美味點的餐點價格也不會很誇張，大型連鎖服飾也比台灣便宜，商店的話物價就差不多，當然喜歡日本零食會覺得很讚，因為在台灣買就會是翻倍價錢了」、「主要是這樣的住宿、飲食和購物等等的品質，相對於台灣就會覺得比較便宜」。