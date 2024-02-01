日本「火力發電廠」爆炸瞬間曝！窗戶劇烈搖晃　鄰：以為地震

記者王佩翊／編譯

日本愛知縣武豐町的火力發電廠1月31日發生大規模爆炸事故，如今爆炸畫面曝光，起火的瞬間大型火柱噴射而出，隨後更持續冒出濃濃黑煙，而附近民眾也表示，在爆炸當下門窗都劇烈搖晃，還以為是地震。負責營運發電廠的JERA則在當天晚間召開記者會道歉。

根據《日本電視台》報導，愛知縣武豐町的「武豐火力發電廠」1月31日下午3時多發生爆炸，多處冒出黑煙。消防當局獲報後隨即趕往現場，所幸經過5個小時的滅火後，火勢終於被鎮壓，且無人傷亡，同時也未對電力供給造成影響。目前警消仍在調查具體起火原因。

爆炸發生當時的監視器畫面也隨之曝光，只見一開始發電廠內的建築物上層突然冒出巨大火焰，隨後從地面開始不斷冒出黑煙。根據設置在發電廠2公里外的寺廟的監視器可以發現，在發生爆炸的11分鐘後，黑煙已布滿整片天空。

從另一段影片也可以看到，爆炸聲響傳出後，池塘裡的鯉魚更是一陣驚恐。寺廟工作人員表示，「3時之後，突然傳出碰的一聲，一開始還以為是地震，玻璃門窗都在搖晃，我走出查看後，發現西南方傳來一陣黑煙。」

報導指出，火災發生後，消防當局一度出動了14台消防車投入滅火作業。根據負責營運的電力公司JERA表示，爆炸發生地點初步判定是在13樓的鍋爐設施。而JERA在爆炸發生當晚10時也緊急召開記者會道歉。