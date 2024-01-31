　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台灣阿嬤在日本走失　「她有糖尿病」女兒哽咽急：1天沒吃藥了

記者趙蔡州／綜合報導

台灣一名69歲葉姓婦人近日飛到日本名古屋找女兒玩，不料她30日下午出門散步後再也沒有回家。《ETtoday新聞雲》獨家取得葉婦女兒的求助影片，葉婦女兒透露，媽媽有失智症與糖尿病，已經1天沒有吃藥了，加上戶外現在只有2度，真的很擔心媽媽安危，葉婦的孫子也在鏡頭前喊話，希望阿嬤能快點回家。

▲▼台灣婦日本失蹤，女兒獨家提供「孫子」喊「阿嬤快回家」影片。（圖／當事人提供）

▲台灣阿嬤在日本失蹤，女兒哽咽「外面只有2度」急協尋。（圖／當事人提供）

葉婦的女兒告訴《ETtoday新聞雲》，媽媽是1月30日下午4點到4點30分之間從住家出門散步，出門前沒有帶錢、證件與手機，至今已超過24小時都沒有消息，媽媽失蹤前穿著單薄的淺藍色外套、黑色長褲，沒有戴眼鏡，「雖然已經有通報日本警方了，還是希望大家能幫忙，拜託大家協尋，讓媽媽能早日回來」。

▲▼台灣婦日本失蹤，女兒獨家提供「孫子」喊「阿嬤快回家」影片。（圖／當事人提供）

▲▼台灣婦日本失蹤，女兒獨家提供「孫子」喊「阿嬤快回家」影片。（圖／當事人提供）

▲69歲台灣婦人在日本名古屋失蹤，女兒已經通報日本警方協尋。（圖／當事人提供）

葉婦的女兒哽咽說，「媽媽完全不會日文，有輕微的失智症，也有罹患糖尿病，必須按時服藥，目前已經一天沒有吃藥了，加上名古屋戶外現在只有2度又下著雨，我真的非常擔心」。葉婦的孫子也在鏡頭前溫馨喊話，希望阿嬤可以盡快回家。

葉婦的女兒表示，她目前除了已經通報日本警方外，也在台日網路社群平台發布尋人啟事，希望能盡快找到媽媽。

ET快訊
路邊停車見「神秘紙條」！她照做1指令爽賺200紅包
台灣阿嬤在日本走失　「她有糖尿病」女兒哽咽急：1天沒吃藥了
21歲男騎車到七星潭「失聯3天」　家屬心急尋人
延吉街擂台賽！2男互毆後交纏畫面曝
「開3.5萬徵助理」被嫌錢少！宛宛兒傻眼開炮
變態老公設局　7人妻遭7男「換妻」性侵！嫌犯判鞭刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台灣阿嬤在日本走失　「她有糖尿病」女兒哽咽急：1天沒吃藥了

延吉街擂台賽！2男互毆後交纏對視「確定要打？」眾人笑：感情糾紛

屏縣議員賄選二審逆轉！潘連周當選無效定讞　指示樁腳每票1千買票

執行署桃園分署追「拖欠酒毒駕罰鍰」　首日查封20筆房產、450萬

PTT站內信約見面「說好只抱抱」　正妹驚恐求饒「會痛」仍遭性侵

里長拒酒測賴帳18萬被攔路追討　訴苦手頭緊卻抖出跨區當選秘辛

20歲屁孩缺錢花...打電話給爸媽「我被綁架」　騙7萬贖金這下慘了

包商趁清潔隊公休放火燒彈簧床　中市議員怒批：太離譜

快訊／開台61遇故障！他站車旁「遭大貨車撞飛」　躺路肩慘死

台中銀董座挪用10億公款！檢調查扣驚見一排豪車...奢華畫面曝

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

樂天女孩爆私接活動滾雪球！　檢廉搜查12處、約談15人到案

台灣阿嬤在日本走失　「她有糖尿病」女兒哽咽急：1天沒吃藥了

延吉街擂台賽！2男互毆後交纏對視「確定要打？」眾人笑：感情糾紛

屏縣議員賄選二審逆轉！潘連周當選無效定讞　指示樁腳每票1千買票

執行署桃園分署追「拖欠酒毒駕罰鍰」　首日查封20筆房產、450萬

PTT站內信約見面「說好只抱抱」　正妹驚恐求饒「會痛」仍遭性侵

里長拒酒測賴帳18萬被攔路追討　訴苦手頭緊卻抖出跨區當選秘辛

20歲屁孩缺錢花...打電話給爸媽「我被綁架」　騙7萬贖金這下慘了

包商趁清潔隊公休放火燒彈簧床　中市議員怒批：太離譜

快訊／開台61遇故障！他站車旁「遭大貨車撞飛」　躺路肩慘死

台中銀董座挪用10億公款！檢調查扣驚見一排豪車...奢華畫面曝

告訴球員不能被欺負！許晉哲賽後批夢想家球員動作過大

東森自然美邁步騰飛　奉賢研發中心隆重啟動

台灣阿嬤在日本走失　「她有糖尿病」女兒哽咽急：1天沒吃藥了

Red Velvet Joy近況照被疑「眼睛長不一樣」！　韓網掀兩派論戰

嘉義縣小小消防員　體驗消防射水、CPR急救及住警器防震

永慶高中特殊選才創佳績 　6學子錄取9所優質大學

花蓮21歲男騎車到七星潭「失聯3天」　家屬心急尋人

延吉街擂台賽！2男互毆後交纏對視「確定要打？」眾人笑：感情糾紛

不斷更新／韓星活動2月售票看這裡！　GOT7榮宰、朴信惠祭寵粉福利

台灣目前有矽盾、護國群山加持　學者對談青年如何預約下一個經濟奇蹟

腳邊有異物！主人驚醒　掀棉被見「貓咪產子」

社會熱門新聞

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

即／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝

新北賭場被抄　正妹荷官舉手抱頭萌樣曝

上尉女官遭同僚性侵！他妻子求情：拜託撤告

屏縣議員潘連周賄選　當選無效定讞

即／車故障站一旁！「他遭大貨車撞飛」躺路肩慘死

即／樂天女孩爆私接商演　4成員列被告

彰化曳引車連人帶車推行20米　騎士「假牙掉出」遭輾斃

即／高雄工地鋼筋14樓掉落　工人頭部遭砸送醫

PTT約見面說好只抱抱　正妹求饒仍遭性侵

台中銀董座挪用10億公款　一排豪車奢華畫面曝

更多熱門

相關新聞

日本水戶市高橋靖市長拜會黃偉哲

日本水戶市高橋靖市長拜會黃偉哲

日本茨城縣水戶市高橋靖市長一行，31日台南市政府拜會黃偉哲市長，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎貴賓，台南近來與日本茨城縣交流密切，高橋靖市長一直盼兩市能締盟，今親自造訪台南與黃偉哲市長討論雙方交流及締盟細節，預計於2024年完成締盟。

東京住宿漲價　日籍部落客曝1招省錢

東京住宿漲價　日籍部落客曝1招省錢

日超商有位不給內用！達人揭3可能原因

日超商有位不給內用！達人揭3可能原因

日本垃圾車「整輛後摔」掉進儲坑！駕駛慘死

日本垃圾車「整輛後摔」掉進儲坑！駕駛慘死

陸客赴日滑雪　掉進「禁區雪洞」喪命

陸客赴日滑雪　掉進「禁區雪洞」喪命

關鍵字：

失蹤協尋日本台灣嬤

讀者迴響

熱門新聞

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

韓瑞希疑自爆「約砲安孝燮」！IG秒改口

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

三上悠亞來台「現場無P原圖」瘋傳！臉上2部位變樣

這貼圖太大！從LINE爬出「塞滿螢幕」爆恐懼

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

生活規律愛運動「仍患惡性腫瘤」！33歲男星被醫告知恐截肢

YouTuber嘟嘟人宣佈「要分開了」

莎莎「跟偉晉道歉」IG慘被洗版！

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面