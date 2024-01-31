台灣阿嬤在日本走失　「她有糖尿病」女兒哽咽急：1天沒吃藥了

記者趙蔡州／綜合報導

台灣一名69歲葉姓婦人近日飛到日本名古屋找女兒玩，不料她30日下午出門散步後再也沒有回家。《ETtoday新聞雲》獨家取得葉婦女兒的求助影片，葉婦女兒透露，媽媽有失智症與糖尿病，已經1天沒有吃藥了，加上戶外現在只有2度，真的很擔心媽媽安危，葉婦的孫子也在鏡頭前喊話，希望阿嬤能快點回家。

▲台灣阿嬤在日本失蹤，女兒哽咽「外面只有2度」急協尋。（圖／當事人提供）

葉婦的女兒告訴《ETtoday新聞雲》，媽媽是1月30日下午4點到4點30分之間從住家出門散步，出門前沒有帶錢、證件與手機，至今已超過24小時都沒有消息，媽媽失蹤前穿著單薄的淺藍色外套、黑色長褲，沒有戴眼鏡，「雖然已經有通報日本警方了，還是希望大家能幫忙，拜託大家協尋，讓媽媽能早日回來」。

▲69歲台灣婦人在日本名古屋失蹤，女兒已經通報日本警方協尋。（圖／當事人提供）

葉婦的女兒哽咽說，「媽媽完全不會日文，有輕微的失智症，也有罹患糖尿病，必須按時服藥，目前已經一天沒有吃藥了，加上名古屋戶外現在只有2度又下著雨，我真的非常擔心」。葉婦的孫子也在鏡頭前溫馨喊話，希望阿嬤可以盡快回家。

葉婦的女兒表示，她目前除了已經通報日本警方外，也在台日網路社群平台發布尋人啟事，希望能盡快找到媽媽。