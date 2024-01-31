20歲屁孩缺錢花...打電話給爸媽「我被綁架」　騙7萬贖金這下慘了

▲桃園市何姓男子因缺錢花用，竟自導自演向父母謊稱自己遭綁架，急需7萬元贖金，否則有生命危險，大園警方循線查獲何男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區20歲何姓男子因為缺錢花用，竟動歪腦筋於昨（30）日晚間向父母謊稱自己遭綁架，急需7萬元贖金才能被釋放，否則有生命危險，大園警方接獲何男父母報案後，循線追查發現何男根本行動自由，何男才坦承因為缺錢孔急才鋌而走險，警方訊後依誣告、詐欺罪嫌將何男移送桃園地檢署偵辦。

大園分局於昨天晚間10時許，接獲何姓男子報案，指兒子打電話回家，表示自己因為積欠他人債務還不出來遭綁架，急需7萬元贖人，否則恐有生命危險，由於何男已多日未返家，家屬擔心何男真的遇上麻煩，於是向警方報案求助。

大園警方組成專案小組追查，調閱何男車輛行車軌跡，發現仍在外四處移動，因此通報沿途包括中壢、蘆竹、桃園等分局協助攔查，最後在蘆竹區一處埤塘旁找到何的車輛。

▲桃園市何姓男子向父母謊稱自己遭綁架，大園警方循線查獲何男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

未料，何男見有人靠近，竟向一旁2名友人謊稱債主找上門討債，3人連忙鑽進路旁草叢藏匿，警方地毯式搜索後一一揪出，何男2名友人說，因何男要向他們借錢，才到場與其見面，對於何男謊稱遭綁架詐騙父母行為完全不知情；何男則辯稱因缺錢花用，才自導自演這場綁架，警方訊問後依誣告、詐欺罪嫌移送桃檢偵辦。

大園警方呼籲，民眾如接獲來電自稱親友要求匯款等關鍵字，務必仔細查證、慎防遭詐，如有疑問可撥打165反詐騙諮詢；如隨意謊稱被害，亦觸犯刑法誣告罪嫌，籲請民眾切勿以身試法。