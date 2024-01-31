　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

通緝犯扮女裝躲避查緝仍遭拘捕　嘆無路可去想出國當詐團車手

▲桃園市簡姓男子因竊盜案遭通緝，桃園警方根據線報昨天下午在桃園區舊大樓公寓樓梯間查緝到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲簡姓男子因竊盜案遭通緝，桃園警方根據線報昨天下午在桃園區舊大樓公寓樓梯間查緝到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓男子因竊盜案未準時出庭遭發布通緝，桃園警方為查緝簡男到案，多次登門訪查，簡男為躲避員警查緝多次男扮女裝規避，後來因遭家人責罵竟離家出走，在桃園區某舊大樓公寓躲藏；桃園分局昨（30）日在桃園區安東街舊式公寓查獲簡男到案，簡辯稱遭通緝後與家人起爭執，因無路口可走一度想出國做詐騙車手，員警則規勸好好面對刑責、重新面對人生才是正途，警方偵訊後依竊盜罪嫌押解至桃園地院歸案。

桃園警分局大樹派出所員警楊琮揚、陳台生執行「清源專案」轄區訪查，發現轄區內46歲簡姓男子涉嫌竊盜案遭桃園地院發布通緝，經查出與家人起爭執後離家不知去向。

▲桃園市簡姓男子因竊盜案遭通緝，桃園警方根據線報在桃園區舊大樓公寓查緝，查緝到案後辯稱想躲避查緝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市簡姓男子因竊盜案遭通緝，桃園警方根據線報在桃園區舊大樓公寓查緝，查緝到案後辯稱想躲避查緝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

昨天下午2時許，員警據報前往桃園區安東街某舊式公寓大樓查緝，訪查後得簡男行蹤，並於公寓6樓樓梯間將躲藏的簡男查緝到案。警方調查，簡男因涉嫌多起竊盜等案件未準時出庭被發布通緝，去年2月為躲避員警查緝，一度男扮女裝逃逸，因遭通緝與家人起爭執，簡男不滿家人不體諒憤而離家出走，最近才找到該棟舊式公寓落腳。

簡男在警訊時辯稱，因已無路可走，一度打算出國工作，員警質問莫非要去東南亞當詐騙成員？簡男居然點頭承認，員警建議踏入詐騙集團陷阱終身難以脫離，甚至危及生命，早點面對刑責，可早日返家與家人溝通取得諒解，警方偵訊後將簡男依竊盜案件押解歸案。

 【更多新聞】

藝人林彥君尪「車神一哥」A餐費贊助金　吞選手6萬5下場曝光

男騎車闖紅燈被攔！他辯「前面沒車就過了」　車上還有2瓶竹葉青

快訊／替樂天女孩私接商演！前領隊浦韋青遭約談　4成員列證人

 

 

 

ET快訊
陶子副業出事哭了！　李李仁首露面喊「我們不是壞人」
「生鮮先生」過期品改日期　老闆背景超硬：爸當過立委、兄是議員
不只房間沒整理！　高嘉瑜再爆「12年沒好好洗過車」
快訊／雪碧真的提告了！　按鈴控Toyz
柴犬「連汪9聲」！　新北男刮中100萬大紅包
這貼圖太大了！從LINE爬出「塞滿螢幕」　網嚇：容易砸手機
斬首親爸「提頭顱拍片」上傳YouTube！　美32歲男被捕
獨／砰！上班途中「車窗破裂」　竟是子彈射進駕駛座

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「生鮮先生」過期食材改日期　老闆背景超硬：爸當過立委兄是議員

通緝犯扮女裝躲避查緝仍遭拘捕　嘆無路可去想出國當詐團車手

雪碧真的提告了！評醋飯事件被嗆「破麻」　按鈴控Toyz侮辱

新竹芎林地下賭場藏軍火　裝甲車破門！特勤警凌晨突襲攻堅

台南大南門碑林石碑遭潑不明溶液　化驗結果是「甘油」

送暖！士檢偕犯保啟動春節關懷馨生人　社勞人幫打掃過新年

已婚風水師偷吃小40歲女！衝礁溪泡湯　鬼扯「被催眠才外遇」

快訊／1小時湊齊50萬交保金！浦韋青一臉倦容　快步離開地檢署

快訊／高雄轎車失控撞機車、油桶　險衝進民宅...車門反折全毀

獨／雲林掃射爆「案外案」　他開車經過...衰遭流彈打中後窗嚇壞　

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

用飲料來決定性別趴結果！　「有無加珍珠」喝了才知道

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

「生鮮先生」過期食材改日期　老闆背景超硬：爸當過立委兄是議員

通緝犯扮女裝躲避查緝仍遭拘捕　嘆無路可去想出國當詐團車手

雪碧真的提告了！評醋飯事件被嗆「破麻」　按鈴控Toyz侮辱

新竹芎林地下賭場藏軍火　裝甲車破門！特勤警凌晨突襲攻堅

台南大南門碑林石碑遭潑不明溶液　化驗結果是「甘油」

送暖！士檢偕犯保啟動春節關懷馨生人　社勞人幫打掃過新年

已婚風水師偷吃小40歲女！衝礁溪泡湯　鬼扯「被催眠才外遇」

快訊／1小時湊齊50萬交保金！浦韋青一臉倦容　快步離開地檢署

快訊／高雄轎車失控撞機車、油桶　險衝進民宅...車門反折全毀

獨／雲林掃射爆「案外案」　他開車經過...衰遭流彈打中後窗嚇壞　

日本水戶市高橋靖市長拜會黃偉哲　盼透過締盟深化雙方交流

陸取消M503航線飛行偏置　趙少康籲賴清德：上任後應廢除台獨黨綱

Hebe否認與Ella失和　「耳語不可能影響姊妹情」

社牛柴嘴咬牽繩隨機找人「搭訕＋飛撲」　媽笑：牠跟誰都很熟啦！

嘉義縣關懷獨居老大人 　翁章梁親手送上保暖毛帽及圍脖

KIRIN富士山麓Signature Blend黑感上市　格蘭利威200周年限定版再進化

客傳會再發聲！董事出面批網紅惡搞客家精神：沒人可輕率扭曲族群

吳尊曬杜拜旅遊照！留言區稱女兒「二老婆」　遭網砲轟：不噁心嗎

法巴：聯準會5月開始降息150碼　看好6大投資主題

他包2千壓歲錢給小孩「紅包卻被亂丟」！一票曝原因：拿到無感

為搶位「跨雙黃線迴轉」　擦撞貨車！雙方竟當沒事

社會熱門新聞

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

即／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝

上尉女官遭同僚性侵！他妻子求情：拜託撤告

新北賭場被抄　正妹荷官舉手抱頭萌樣曝

即／樂天女孩爆私接商演　4成員列被告

即／高雄工地鋼筋14樓掉落　工人頭部遭砸送醫

畫面曝！單車女遭大貨車輾斃　駕駛：不知道怎發生的

彰化曳引車連人帶車推行20米　騎士「假牙掉出」遭輾斃

快訊／國1「5車追撞」　全線封閉

即／高雄民宅飄屍臭味！1人反鎖屋內死亡多日

樂天女孩爆私接活動滾雪球　檢廉擴大搜查約談15人

嘉義市480秒震撼煙火秀　未經許可挨罰42萬

更多熱門

相關新聞

歇業中古車行半夜超熱鬧　警破天九賭場

歇業中古車行半夜超熱鬧　警破天九賭場

桃園警方日前接獲情資指稱，桃園區火車站後站地區一家歇業中古車行，入夜後常有大批人員進出，警方進行監控蒐證認為可能是職業賭場，今（19）日凌晨持桃園地院核發拘票前往建新路歇業中古車行查緝，當場查獲36名賭客、賭資與抽頭金近10萬元，賭場周姓負責人辯稱，僅開業沒幾天就被警方查獲，警方偵訊後將周姓負責人依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，其餘35名賭客則依違反社會秩序維護法移請裁罰。

逼車+急煞還比YA　挨罰2萬4再加記3點違規點數

逼車+急煞還比YA　挨罰2萬4再加記3點違規點數

桃園男竊機車路旁換車牌露餡　淡定辯「叔叔借的」

桃園男竊機車路旁換車牌露餡　淡定辯「叔叔借的」

憂房客出意外房東急報案　助警逮通緝犯

憂房客出意外房東急報案　助警逮通緝犯

才剛出獄！違規遭攔才知又被通緝

才剛出獄！違規遭攔才知又被通緝

關鍵字：

通緝男男扮女裝躲避查緝桃警

讀者迴響

熱門新聞

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

韓瑞希疑自爆「約砲安孝燮」！IG秒改口

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

三上悠亞來台「現場無P原圖」瘋傳！臉上2部位變樣

即／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝

害偉晉丟工作？網點名莎莎惹怒Lulu

莎莎「跟偉晉道歉」IG慘被洗版！

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面