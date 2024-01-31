通緝犯扮女裝躲避查緝仍遭拘捕　嘆無路可去想出國當詐團車手

▲簡姓男子因竊盜案遭通緝，桃園警方根據線報昨天下午在桃園區舊大樓公寓樓梯間查緝到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓男子因竊盜案未準時出庭遭發布通緝，桃園警方為查緝簡男到案，多次登門訪查，簡男為躲避員警查緝多次男扮女裝規避，後來因遭家人責罵竟離家出走，在桃園區某舊大樓公寓躲藏；桃園分局昨（30）日在桃園區安東街舊式公寓查獲簡男到案，簡辯稱遭通緝後與家人起爭執，因無路口可走一度想出國做詐騙車手，員警則規勸好好面對刑責、重新面對人生才是正途，警方偵訊後依竊盜罪嫌押解至桃園地院歸案。

桃園警分局大樹派出所員警楊琮揚、陳台生執行「清源專案」轄區訪查，發現轄區內46歲簡姓男子涉嫌竊盜案遭桃園地院發布通緝，經查出與家人起爭執後離家不知去向。

▲桃園市簡姓男子因竊盜案遭通緝，桃園警方根據線報在桃園區舊大樓公寓查緝，查緝到案後辯稱想躲避查緝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

昨天下午2時許，員警據報前往桃園區安東街某舊式公寓大樓查緝，訪查後得簡男行蹤，並於公寓6樓樓梯間將躲藏的簡男查緝到案。警方調查，簡男因涉嫌多起竊盜等案件未準時出庭被發布通緝，去年2月為躲避員警查緝，一度男扮女裝逃逸，因遭通緝與家人起爭執，簡男不滿家人不體諒憤而離家出走，最近才找到該棟舊式公寓落腳。

簡男在警訊時辯稱，因已無路可走，一度打算出國工作，員警質問莫非要去東南亞當詐騙成員？簡男居然點頭承認，員警建議踏入詐騙集團陷阱終身難以脫離，甚至危及生命，早點面對刑責，可早日返家與家人溝通取得諒解，警方偵訊後將簡男依竊盜案件押解歸案。