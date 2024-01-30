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社會 社會焦點 保障人權

詐團黑吃黑強押自己人勒贖200萬　肉票脫逃報警拘捕6煞結局出爐

▲桃園檢警去年根據詐團牛姓車手報案遭擄人勒贖200萬元，循線查出陳姓男子等5男1女共6人到案。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園檢警去年根據詐團牛姓車手報案遭擄人勒贖200萬元，循線查出陳姓男子等5男1女共6人到案。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警偵辦一起擄人勒贖案件，其中牛姓、林姓男子是某詐騙集團車手，去年10月間侵吞112萬元詐騙款項未上繳，詐團陳姓男子獲悉後邀集友人分持彈簧刀、鎮暴槍誘出牛、林2人予以毆打拘禁，得知大部分款項被牛侵吞，再向其家屬勒贖200萬元，案經牛男趁機脫逃後報警求助，警方循線查獲陳男等5男1女到案，經檢察官調查事證完備於今（30）日將陳男等6人起訴，其中在押陳等4人因犯行惡劣且否認涉案，檢方建請法院續押。

檢警調查，桃園地檢署檢察官林郁芬日前指揮中壢警分局偵辦擄人勒贖案件，本案因詐團牛姓車手於去年10月初，招募林姓男子進入詐團擔任車手，因林男將詐得贓款112萬元私吞未上繳，詐團21歲陳姓男子或獲悉後，邀集2名同為26歲吳姓男子、24歲徐姓男子（現役軍人）、18歲林姓男子與19歲鄧姓女子共6人，分持持彈簧刀、鎮暴槍等兇器，誘出林、牛2人後強押擄走。

陳男等6人恐嚇逼牛、林2人交出隨身財物，繼以毆打逼問贓款流向，得知被侵吞款項大多是牛男所為，詐團為取回被侵吞詐欺贓款，強制拘押2人，並向其家屬勒贖200萬元。後來牛男趁陳男等人熟睡之際逃出拘禁處報警，中壢警方循線拘捕2名吳姓男子等3人後，再循線查獲陳男等3人到案，並出做案用的鎮暴槍、鎮暴彈、彈簧刀等證物。

桃檢調查，被告陳姓男子等6人涉犯刑法第332條第2項第3款之強盜而擄人勒贖、結夥三人以上攜帶兇器強盜、強制、以不正方法從自動付款設備領取他人財物等罪嫌，檢察官聲押陳男、2名吳男與林姓男子等4人，並經法院裁准聲押，經檢察官調查事證完備於今天提訴，檢方認為陳男等4人因犯行惡劣，建請法院續羈。

桃檢強調，詐團被告陳姓男子等6人組成詐騙集團危害社會在先，後因分贓問題不惜再犯強盜、擄人勒贖，漠視法律莫過於此，嚴重戕害社會治安與人身安全，經檢警抽絲剝繭順利查獲陳男等人犯行並起訴，呼籲民眾切勿參與不法犯罪組織，害人且誤己，桃檢與相關執法單位將加強查緝犯罪，共同守護乾淨家園。

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