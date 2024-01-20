張善政開箱市府「智慧餐廳」體驗AI估價　自爆吃1食物老婆會唸

▲張善政親開箱市府「智慧餐廳」和員工一起用餐、互聊。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府B1美食街去年9月引進全臺第一個AI智慧餐廳，市長張善政日前特地前往開箱，體驗AI估價的功能外，並與市府員工一同用餐，閒話家常，Po在臉書影片還無意間的爆料自己「有時候喜歡吃披薩、漢堡」，卻遭夫人「善意」提醒，以及跑行程時，喜歡吃那些小點心補充熱量，令人感受到「善哥」平易近人一面。

張善政表示，這間AI智慧餐廳會根據消費者夾取的重量自動計價，過程一目了然，相較於外面自助餐目視報價的「工人智慧」，自動秤價的智慧系統可以免除爭議，加快結帳流程，但他也笑說「以後就不能靠交情了」，不過憑市民卡或員工證仍可以打九折，相當經濟實惠。

張善政也一邊與同仁用餐，一邊閒話家常聊到，自己平日吃得清淡，「重鹹的、重辣的我都不喜歡」，雖然「有時候喜歡吃披薩漢堡」，但是太太不同意，會「欸欸欸欸欸」的提醒他，此言一出，引來身邊同仁笑聲，也看得出市長與夫人的好感情。

張善政也回憶當兵時，吃飯速度最慢，常常最後一個人吃完，吃到最後沒東西吃。但現在行程滿檔，吃飯速度必須加快，有時在車上也只能利用空檔吃一些小點心補充熱量，像是花生酥他就很常吃，但利用有限時間完成許多的事情，讓他相當滿足。

▲張善政親開箱市府「智慧餐廳」，體驗AI估價功能。（圖／市府提供）

用餐結束後，張善政化身代言大使，除了逛了B1各特色攤位，也在理髮廳整理頭髮，他表示，市府B1的美食街除了有AI智慧餐廳外，還有很多桃園在地的美食點心、農特產品，「非常好買」，大家到桃園市政府洽公時，歡迎也可以多來市府B1逛逛，說不定還有機會遇到他本人。

市府秘書處表示，這間AI餐廳為符合市府員工需求，除了自動計價外，同時標榜少油、少鹽、少調味的健康烹飪風格，並透過系統整合熱量、營養成分等資訊，結合營養師建議，讓同仁看到自己餐點的總熱量及飲食均衡狀態，未來再結合健康APP，可以更有效幫助大家進行飲食管理。