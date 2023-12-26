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「新永續･出發」黃敏惠就職5周年　以聯合國永續發展為施政指標

▲▼ 嘉義市黃敏惠市長施政五周年 高喊新永續• 出發 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市黃敏惠市長施政五周， 高喊「新永續• 出發」  。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠在台灣地方自治史上，創下同一人四度當選同一縣市首長，今(26)日在市政府中庭以「新永續･出發！」為題舉辦就職五周年記者會，細數市府團隊與國際同步，以聯合國SDGs17項永續發展指標為施政基底，擘劃嘉義市十大旗艦計畫藍圖，建構韌性城市、活化土地再利用，打造低碳永續的健康家園的豐碩成果。

▲▼ 嘉義市黃敏惠市長施政五周年 高喊新永續• 出發 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市長黃敏惠施政成果發表會感謝市民 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠感謝所有市民的支持與肯定，與市府團隊「共同寫歷史、作伙拼未來」，強調未來將透過「跨域交流、城市加速、影響擴大」三部曲，建構全齡共享 世代宜居的幸福嘉義市，並揪所有市民與市府團隊同心協力一起「新永續･出發！」

在Flag復雷閣街舞團隊以「永續」為發想主題的熱情舞蹈中揭開序幕，展現活力邀請所有嘉義市民朋友一同走向永續發展目標，舞者在舞台上倒立飛轉雙腿，宛如風力發電葉片般轉動，匯集城市能量共同促進嘉義市美好未，並播放嘉義市政府「112年施政成果影片」，呈現黃敏惠就職五周年以來的施政作為與績效，讓市民朋友身有所感的創新施政思維和具體成果，獲得全場熱烈掌聲肯定。

▲▼ 嘉義市黃敏惠市長施政五周年 高喊新永續• 出發 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市長黃敏惠施政成果發表會與團隊及基層民代合照 。（圖／記者翁伊森攝）

施政用心，人民有感！黃敏惠5年市長任內施政成績表現亮眼，今年更是屢次獲獎，綻放榮耀光芒。不僅連續第3年勇奪「永續城市特優獎」最高榮譽、連2年蟬聯「最佳首長信任獎」；在《天下雜誌》「永續幸福城市大調查」中，並以81.1高分名列施政滿意度全國第一；《遠見雜誌》發布〈縣市長施政滿意度調查〉亦展現堅實民意基礎，以滿意度77.8%，施政分數76.6分再度蟬聯五星市長殊榮。

黃敏惠向市民報告，回首5年前也就是2019年剛就職，當時施政是以「Fighting+1」為主軸，展現市府團隊為市政建設奮鬥的拼戰精神；2020年新冠肺炎疫情爆發，嘉義市上下一心「凝聚前進的力量」，突破疫情三級警戒嚴峻挑戰；2021年不斷自我「超越」，建設不止步；2022幸福ing，展現亮眼的市政成果，讓市民以嘉義市為榮。黃敏惠除了感謝各界，也期勉市府團隊努力站上高峰同時，還要維持在高原，從「新永續･出發！」讓市民的光榮感與幸福感不斷倍增。

▲▼ 嘉義市黃敏惠市長施政五周年 高喊新永續• 出發 。（圖／記者翁伊森攝）

「邁向施政5周年，永續是我們堅持的施政理念，也努力讓永續成為嘉義市的日常；當生活處處是永續，城市就到處都是商機」。黃敏惠市長強調永續發展是這個世代最重要的課題，永續不只是說法，而是做法，一定要留給下一代有希望的嘉義市。隨著全球超過 140 個國家和地區宣布 2050 年實現「淨零排放」，嘉義市是地球村的一份子，與國際同步，依循聯合國SDGs17項永續發展指標找到屬於自己的解方，跨域整合，以永續發展作為城市治理主軸，擘畫十大旗艦計畫藍圖，從「以人為本」和「市民有感」出發，「生活新路網」超前部署交通大建設，「西區大發展」連結產業生活圈，透過「文化新絲路」2.0與「舊城創新生」帶動產業發展，培養「影視新協力」促進城市行銷與觀光人潮，持續「青世代磁吸」帶動創新動能，用「文化新基地」打開多元藝文能量，向下扎根「教育新世代」，打造「樂齡勇壯城」搭建全齡健康好環境，邁向城市「新永續淨零」的願景。

黃敏惠回顧一年來市政建設成果，指出城市安全是幸福基石，面對極端氣候挑戰，嘉義市接連推動重大橋樑如通港橋及軍輝橋改建，打通番仔溝橋通洪斷面；以東義路及盧山橋改建工程改善區域的積淹水問題，榮獲公共工程金質獎及優良工程金安獎雙金肯定。持續整建雨水下水道，建置率已近8成，污水下水道接管戶數，5年來突破萬戶飆升近20倍，並將陰暗後巷美化，灑進陽光，成為社區新亮點。

土地活化再利用是奠定永續城鄉堅實的基礎！黃敏惠市長進一步表示，市區鐵路高架化縫合鐵路沿線兩側發展，是翻轉城市重要契機。湖子內區段徵收各大公共工程陸續動土完工，形塑優質生活環境，已成為嘉義市新興蛋黃區。位居市區精華地段的建國二村、復興新村以市地重劃，帶動東區大進步；推進民族國小西側土地公辦都更，成為中彰雲嘉首件公辦都更成功招商案例；除「友忠好室」、「博愛安居」、「安寮好室」3處500戶社會住宅，嘉義市配合中央再提供三處公有土地興建社宅，落實居住正義。

此外，嘉義市積極打造低碳永續的健康家園，讓永續植基於生活。引以為傲的100%市區電動公車自2020年上線以來搭乘人次5倍成長，突破60萬；全市共146站的公共自行車Youbike，里里有站點，上線至今突破415萬騎乘人次，周轉率每車超過4轉，非六都第1名；迄今「零」單車失竊率紀錄，全國唯一。嘉義市積極爭取交通平權，嘉義TPASS 399通勤月票也將在明年1月啟用， 服務範圍擴及雲嘉嘉南，鼓勵民眾使用大眾運輸工具，減少碳排放。

除建構優質的大環境，市府團隊以人為本，透過軟硬體建設，從幼到老多元照顧每個人的身心靈的健康，並關注弱勢族群的福祉。將提供民眾優質且多元運動及休憩環境。 2023年生育津貼大躍進，每位新生兒的生育津貼從1萬4,000元提高為2萬2,000元；領先全國，編列預算讓嘉義市國中生都可以免費接種HPV疫苗。啟動全國第一個「樂齡勇壯城」，帶領50歲以上勇壯族勇敢追夢、享受第3人生，更以全台首創「樂齡勇壯口腔保健選拔賽」，鼓勵銀髮族注意口腔保健，維持生活品質。增編7000多萬元經費，積極推動多元身障福利服務，促進社會參與。

軟體建設推陳出新，硬體建設也不間斷，嘉義市成功爭取東西區各一運動場館，西區全民運動館於今（2023）年11月開工動土，預計2025年下半年完工。創造公園城市生活，嘉義市首座寵物公園今年於東區的綠映水漾公園正式啟用，明年西區也將再增設一處寵物公園，提供毛親子同樂空間。繼文化公園IKEA快閃店，番仔溝公園內老屋新生，全新品牌概念店「Day Day」串連文創園區與番仔溝公園「雙園計畫」起點，帶動文化新絲路計畫啟航。

黃敏惠一向重視教育，嘉義市也首創以縣市層級課程治理，發展實踐聯合國「永續發展目標（SDGs）」行動教育指引，全市國中小各校據以發展特色課程；市府也跨局處成立「嘉義市食農教育推動會」結合產官學力量共商嘉義市2023至2027年食農教育執行政策，今年起全市國中小學學校午餐採用幸福嘉義米，支持在地農業及國產優質米糧，減少碳足跡。

永續融入課程向下扎根，也延續至高中職及大專院校，並向上終身學習。 嘉義市連續4年舉辦「有事青年行動競賽」，鼓勵高中職或大專院校學生行動，3年來連結10項SDGs發展目標，成功扶植來自全國30所學校、73個青年團隊實踐投入，並與全台最大的線上學習平台「Hahow好學校」合作，讓民眾線上「在嘉學」，開創全嘉數位學習新世代。

黃敏惠表示，當永續扎根教育，永續的觀念也逐漸滲透至生活中的每個層面，就有帶動產業轉型的力量。阿里山林業奠定嘉義市「木都1.0」基礎，推動「舊屋力計畫」、「老屋卸妝計畫」十年有成，許多年輕人返鄉移嘉創業，重新打理老屋經營新形態的餐飲業、咖啡廳，創造「老屋經濟」，同時也持續發揮木屋固碳的價值； 嘉義舊監宿舍群則「以修代租」，建立「木都 2.0 工作聚落」，以地方創生助攻城市創新。市府並透過公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，讓民眾得以申請經營民宿；同時以中正路(二通)為中心向外擴散，補助特色店家形象再造、培養在地青年導覽專業，為舊城創新生。女力市長挺女力，黃敏惠市長重視性別平等，建構「女力Chia 活力嘉」平台讓嘉義女性社會企業創業夢想具體實現。黃敏惠市長宣布，未來將由政府帶頭做，以整建維護、新舊融核為核心，鼓勵民眾建築使用新世木構造，放眼「木都3.0」。

嘉義市遵守財政紀律，妥善分配資源投入各項建設，因為公共債務為零，才能普發振興消費現金2000元， 黃敏惠市長表示，以目前財政蓄積的能量，定能為嘉義市的永續發展建設盡一份力量。市府透過節慶活動帶動地方永續發展商機，2020年結合天文盛事「日環食」展現教育力，嘉管31再創高峰，成為有史以來含金量最高的一屆；以城隍夜巡、白沙屯媽祖來嘉贊境等宗教盛事串聯食宿遊購行；購物節鼓勵民眾使用電子支付、數位消費，將永續觀念融入消費習慣。在精采活動攻助下，嘉義市旅宿業住宿人次連年突破紀錄，現已累積176萬2,285人次，諸羅山盃少棒賽、管樂節等亮點活動年末齊發，有望再創歷史新高。

黃敏惠說明，為達成國家2050淨零排放目標，市府已擬定「嘉義市淨零排放永續管理自治條例(草案)，公部門將帶頭全面落實部門節電、綠色採購、持續推廣電動化或無碳化運具、加強宣導資源循環再利用，飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯、旅宿業將停止供應一次性備品等。更在湖子內打造「綠能永續循環園區」，包括底渣再利用廠、飛灰穩定化物暫存場、資源回收細分類廠、廚餘再利用廠及灰渣掩埋場等五大工程，未來完工後可確保嘉義市垃圾自主處理能力，並創造綠金經濟。

為展現新永續理念、持續挹注城市生命力，典禮中，市長黃敏惠還率領市府團隊，在嘉義市地圖上，逐一放上「長紅木」和「金露花」盆栽，用以代表對應聯合國SDGs17項永續發展指標的支持，象徵府會、市民一起團結合作，一一堆疊大家為城市發展「＋1」的付出和用心。市長黃敏惠、副市長林瑞彥、秘書長陳永豐置放上的長紅木為彩葉植物，展望嘉義市充滿彩色、亮麗、豐富的未來；局處室首長放上的金露花為抗寒綠籬植物，揭示嘉義市城市發展有著旺盛的生命力。

「Small City， Big Change」、「城市的永續發展不能單打獨鬥，需要大家一起來。」黃敏惠強調，嘉義市是小城市，能獲得的資源不多，但仍微笑面對許多困難與挑戰，呼籲每一位市民和企業，和市府團隊一同努力，奠基在歷年的成果上，永續發展進步。典禮最後黃敏惠市長與現場貴賓、市民朋友和市府團隊齊握拳頭、同聲高喊「嘉義市，新永續･出發！」、「我承諾，我Promise！」並比出「＋1」手勢（右手＋、左手1），展現嘉義市推動城市永續發展的堅定決心，共同營造全齡共享、世代宜居，世世代代好徛起、大大小小攏佮意的幸福嘉義市。

 
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