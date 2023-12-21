嘉義市跨年晚會推胖卡市集　丁噹、王燦跨世代歌手熱鬧開唱

▲嘉義市跨年晚會 市長與議員及歌手、贊助廠商合照。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府主辦「迎接2024全嘉藝起來跨年晚會」活動，即將於112年12月31日(日)在市立體育場熱鬧啟動，當日從下午3時開始21組超強卡司輪番演出，此外，現場還有美食市集、超人氣特色胖卡等復刻體育場夜市榮景。今（21）日在文化局音樂廳記者會上，邀請「電台排行榜冠軍EP」-王燦及「金曲入圍台語女歌手」-郭婷筠熱情開唱讓大家搶先聽、搶先感受跨年氛圍。今年嘉義市更是特別邀請情歌天后「丁噹」一起倒數跨年，黃敏惠市長邀請市民朋友帶著家人來跨年，HIGH翻嘉義市的夜晚！

黃敏惠表示本次跨年晚會更是往年最大陣容，共有21組藝人演出，主持人更是邀請擁有眾多主持經驗的巴鈺搭檔優質清新藝人夏和熙搭檔主持，卡司陣容也齊聚不同世代的歌手，有情歌天后丁噹與現場民眾倒數、最殺男子團體–原子少年VERA壓軸演出，還包括了超級星光大道好歌喉-曾梓淞、超級紅人榜-翁鈺鈞、邵阿咩、亞洲新人歌唱大賽冠軍-董育君、爵士樂團-翊太樂團、創作歌手-書帆、亞洲百大DJ妖嬌、金曲獎最佳新人獎入圍-王彙筑、聲林之王-孫肇谷、總監歌手-金志遙、在地街舞團體-Revery Crew、最Grooving搖滾的冰球樂團、KKBOX年度百大風雲歌手–陳華、優質男歌手-呂植宇、金曲入圍台語女歌手–郭婷筠、譽為國民暖嗓的創作歌手–黃奕儒、電台排行榜冠軍EP–王燦、嘉義在地人氣嘻哈歌手–ACE以及嘉義市客家文化協會等，一起陪伴市民好朋友跨年倒數迎向2024。

黃敏惠特別感謝「歌神KTV」、「全一水電」對跨年活動的支持。「全齡共享，世代宜居」一直是嘉義市的施政目標，2023年的嘉義市熱鬧非凡也獲得大大小小的獎項，是響叮噹的一年，因此，特別邀請情歌天后「丁噹」來與我們一起倒數跨年，希望在嘉義市的每一位市民朋友來嘉玩得盡興，同時也能感受到嘉義市政府的用心，一起揮別過去收藏快樂，邁向未來迎向2024！此外，黃敏惠市長也貼心的提醒所有好朋友，天氣寒冷記得自身保暖與安全，做好保暖準備一起幸福跨年。

▲演員王燦獻出個人首次跨年演唱給嘉義市。（圖／記者翁伊森攝）

活動現場由王燦搶先開唱，帶來冠軍歌曲〈HOLA〉，充滿拉丁風格的動感歌舞，驚艷全場，也象徵歡迎大家來嘉義市跨年晚會一起同歡，你們說好不好？「HOLA！」(好啦)。曾在嘉義求學的郭婷筠也將在今年跨年晚會帶來精彩演出，記者會上演唱成名曲〈SUPER MAMA〉，特別獻給黃敏惠市長「勇媽」以及全嘉義市最萬能又最偉大的媽媽們，媽媽就像勇士，練就一身好功夫，家庭事業一把抓，有媽媽們的萬能與強大，才能造就幸福的嘉義市，全嘉義的媽媽們快點帶著老公、小孩、公公、婆婆、爸爸、媽媽，「全嘉藝起來」、「幸福嘉義，讓愛＋1」。

文化局盧怡君局長表示，跨年晚會除了有精彩演出，體育場周邊更是安排超人氣特色胖卡，好吃又可愛，每年一度的體育場夜市也將限定登場，絕對好吃好玩好精彩。12月31日活動當天嘉義市立體育場周邊將進行道路管制，請民眾留意交通路況指示；為了讓民眾都可以順利抵達會場，特別安排接駁車服務，歡迎多加利用，詳細訊息公告於「嘉義+1 We Chiayi」活動粉絲專頁，歡迎大家帶著愉快心情，一起來體驗跨年氛圍。

文化局表示，活動當天晚間7時於網路全程直播，並於黃敏惠市長臉書、「嘉義+1 We Chiayi」官方Facebook粉絲專頁及YouTube頻道、晚間9時開始於「民視台灣台」(CH152)進行同步轉播精彩節目內容，只要你準備好手機、電腦或是在家裡收看電視，甚至一起來到活動現場，絕對都可以同步嗨翻2024！

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