　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市跨年晚會推胖卡市集　丁噹、王燦跨世代歌手熱鬧開唱

▲▼嘉義市跨年晚會 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市跨年晚會 市長與議員及歌手、贊助廠商合照。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府主辦「迎接2024全嘉藝起來跨年晚會」活動，即將於112年12月31日(日)在市立體育場熱鬧啟動，當日從下午3時開始21組超強卡司輪番演出，此外，現場還有美食市集、超人氣特色胖卡等復刻體育場夜市榮景。今（21）日在文化局音樂廳記者會上，邀請「電台排行榜冠軍EP」-王燦及「金曲入圍台語女歌手」-郭婷筠熱情開唱讓大家搶先聽、搶先感受跨年氛圍。今年嘉義市更是特別邀請情歌天后「丁噹」一起倒數跨年，黃敏惠市長邀請市民朋友帶著家人來跨年，HIGH翻嘉義市的夜晚！

黃敏惠表示本次跨年晚會更是往年最大陣容，共有21組藝人演出，主持人更是邀請擁有眾多主持經驗的巴鈺搭檔優質清新藝人夏和熙搭檔主持，卡司陣容也齊聚不同世代的歌手，有情歌天后丁噹與現場民眾倒數、最殺男子團體–原子少年VERA壓軸演出，還包括了超級星光大道好歌喉-曾梓淞、超級紅人榜-翁鈺鈞、邵阿咩、亞洲新人歌唱大賽冠軍-董育君、爵士樂團-翊太樂團、創作歌手-書帆、亞洲百大DJ妖嬌、金曲獎最佳新人獎入圍-王彙筑、聲林之王-孫肇谷、總監歌手-金志遙、在地街舞團體-Revery Crew、最Grooving搖滾的冰球樂團、KKBOX年度百大風雲歌手–陳華、優質男歌手-呂植宇、金曲入圍台語女歌手–郭婷筠、譽為國民暖嗓的創作歌手–黃奕儒、電台排行榜冠軍EP–王燦、嘉義在地人氣嘻哈歌手–ACE以及嘉義市客家文化協會等，一起陪伴市民好朋友跨年倒數迎向2024。

▲▼嘉義市跨年晚會 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠特別感謝「歌神KTV」、「全一水電」對跨年活動的支持。「全齡共享，世代宜居」一直是嘉義市的施政目標，2023年的嘉義市熱鬧非凡也獲得大大小小的獎項，是響叮噹的一年，因此，特別邀請情歌天后「丁噹」來與我們一起倒數跨年，希望在嘉義市的每一位市民朋友來嘉玩得盡興，同時也能感受到嘉義市政府的用心，一起揮別過去收藏快樂，邁向未來迎向2024！此外，黃敏惠市長也貼心的提醒所有好朋友，天氣寒冷記得自身保暖與安全，做好保暖準備一起幸福跨年。

▲▼嘉義市跨年晚會 。（圖／記者翁伊森攝）

▲演員王燦獻出個人首次跨年演唱給嘉義市。（圖／記者翁伊森攝）

活動現場由王燦搶先開唱，帶來冠軍歌曲〈HOLA〉，充滿拉丁風格的動感歌舞，驚艷全場，也象徵歡迎大家來嘉義市跨年晚會一起同歡，你們說好不好？「HOLA！」(好啦)。曾在嘉義求學的郭婷筠也將在今年跨年晚會帶來精彩演出，記者會上演唱成名曲〈SUPER MAMA〉，特別獻給黃敏惠市長「勇媽」以及全嘉義市最萬能又最偉大的媽媽們，媽媽就像勇士，練就一身好功夫，家庭事業一把抓，有媽媽們的萬能與強大，才能造就幸福的嘉義市，全嘉義的媽媽們快點帶著老公、小孩、公公、婆婆、爸爸、媽媽，「全嘉藝起來」、「幸福嘉義，讓愛＋1」。

▲▼嘉義市跨年晚會 。（圖／記者翁伊森攝）

文化局盧怡君局長表示，跨年晚會除了有精彩演出，體育場周邊更是安排超人氣特色胖卡，好吃又可愛，每年一度的體育場夜市也將限定登場，絕對好吃好玩好精彩。12月31日活動當天嘉義市立體育場周邊將進行道路管制，請民眾留意交通路況指示；為了讓民眾都可以順利抵達會場，特別安排接駁車服務，歡迎多加利用，詳細訊息公告於「嘉義+1 We Chiayi」活動粉絲專頁，歡迎大家帶著愉快心情，一起來體驗跨年氛圍。

文化局表示，活動當天晚間7時於網路全程直播，並於黃敏惠市長臉書、「嘉義+1 We Chiayi」官方Facebook粉絲專頁及YouTube頻道、晚間9時開始於「民視台灣台」(CH152)進行同步轉播精彩節目內容，只要你準備好手機、電腦或是在家裡收看電視，甚至一起來到活動現場，絕對都可以同步嗨翻2024！

相關活動及交通資訊請關注活動粉絲專頁「嘉義+1 We Chiayi」，更多好康及活動資訊不容錯過！
「嘉義+1 We Chiayi」粉絲專頁： https://www.facebook.com/WECHIAYI

ET快訊
許佳玲「曖昧粉絲」遭捅死？ 　親弟發聲：讓她安心走
快訊／6官兵落水！　蔡英文急改行程直奔艦隊指揮部
不是墾丁、太魯閣！　台灣「最強國家公園」716萬朝聖
快訊／買菜遇死劫　永和女拔管宣告不治
聖誕節「陰莖骨折」激增！　醫點名1愛愛體位要小心
蔡詩芸全說了！　浴室恩愛王陽明：想拼第二胎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

公東高工「星空中的聖誕奇蹟」木工作品　受邀梵蒂岡百座馬槽展

嘉義縣消防局猛男日曆　人文地景+在地農產全入鏡

嘉義市跨年晚會推胖卡市集　丁噹、王燦跨世代歌手熱鬧開唱

賴清德萬里違建→博物館　台南藍營狂酸「綠能我不能」

日本延岡市蒞府拜會黃偉哲　盼促進台日進雙方教育交流

科技業年度大事！台電出動破百人完成南科歲修　200家廠商受惠

媒體民調高虹安就職週年　6政策滿意度破6成

元旦連假將至　台東監理站提醒：各代檢廠暫停車輛檢驗

高虹安率團參訪矽谷交通局　交流智慧城市交通升級策略

返國後請把握「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」　防治臭蟲跟回家

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

公東高工「星空中的聖誕奇蹟」木工作品　受邀梵蒂岡百座馬槽展

嘉義縣消防局猛男日曆　人文地景+在地農產全入鏡

嘉義市跨年晚會推胖卡市集　丁噹、王燦跨世代歌手熱鬧開唱

賴清德萬里違建→博物館　台南藍營狂酸「綠能我不能」

日本延岡市蒞府拜會黃偉哲　盼促進台日進雙方教育交流

科技業年度大事！台電出動破百人完成南科歲修　200家廠商受惠

媒體民調高虹安就職週年　6政策滿意度破6成

元旦連假將至　台東監理站提醒：各代檢廠暫停車輛檢驗

高虹安率團參訪矽谷交通局　交流智慧城市交通升級策略

返國後請把握「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」　防治臭蟲跟回家

全福乾眼症新藥三期解盲結果出爐　主要療效未達標

陸客偏愛處女！豪擲18萬買初夜　未成年少女被騙曼谷賣淫

柯文哲被消失44秒　中選會：民視合法、有其他媒體遭檢舉

教到一群「躺平學生」不交作業還狂睡！老師煩惱：會不會變啃老族

台北6間餐廳超有氣氛！85樓夜景、米其林推薦過美味聖誕節

林飛帆批侯柯低劣　違法得利＆投機獲利還罵工寮

超商新春福袋開賣了！百萬金塊直接送　加碼七龍珠2款限量福箱

網瘋傳「聖誕節送這禮物就分手」　女真的遇到崩潰：一周後就分

女歌手許佳玲「曖昧粉絲」遭捅死？ 親弟發聲曝內幕：讓她安心走

澄清柯文哲農地停車場由來　陳佩琪：晚輩對長輩理財本無置喙餘地

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

地方熱門新聞

桃園100碗　挖掘親民的好味道

圈選大頭照算有效票！老村長抽籤9連霸

中醫大附醫「眼耳鼻喉科大樓」啟用

交通違規記點放寬　桃園汽車貨運公會批

瑞芳動物之家工程獲金石獎肯定

新北提升交通安全　致力宣導防禦駕駛觀念

南消陳貞榮獲AIT推薦IVLP國際領袖人才參訪

林口南勢國中動土　打造都會型學校

南警助離家32年被宣告死亡婦人落葉歸根

桃園三區12/18-19停水23小時

荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯再來台南演出

賴清德萬里違建→博物館　台南藍營狂酸

南投跨年晚會首度移師南投縣會展中心舉辦

黃偉哲打造韌性城市建構安全家園

更多熱門

相關新聞

嘉義市管樂節　國內外53支樂隊數量破新高

嘉義市管樂節　國內外53支樂隊數量破新高

全臺歷史最悠久的音樂節慶「嘉義市國際管樂節」，從1993年開始舉辦，今年邁入第31屆，特別以「嘉管31，儘管來+1」為主題策展。今(16)日，眾所矚目的嘉義市國際管樂節再度於嘉義市知名地標中央噴水池圓環登場，在嘉義市長黃敏惠帶領下，管樂踩街正式啟動，響亮樂聲吹響城市號角，整個城市都洋溢嘉年華的熱情氣氛。今年參與踩街的隊伍數量創下新高，總共集結53支團隊齊聚嘉義市，包括6支來自日本的管樂團隊，與47支國內優秀隊伍參加，盛況空前！

丁噹無預警喊：有喜事要公佈！　粉一看暴動「連刷嗨爆了」

丁噹無預警喊：有喜事要公佈！　粉一看暴動「連刷嗨爆了」

陸籍女歌手丁噹「為五月天發聲」！

陸籍女歌手丁噹「為五月天發聲」！

丁噹不藏了！高衩辣洩「超狂蜜桃臀」全場一看暴動

丁噹不藏了！高衩辣洩「超狂蜜桃臀」全場一看暴動

才認曖昧混血男！　丁噹突曝受挫折：每次都是我主動

才認曖昧混血男！　丁噹突曝受挫折：每次都是我主動

關鍵字：

嘉義市跨年晚會黃敏惠王燦丁噹

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

曾智希被求婚「不能Say no」！

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

4：40爆冷「超商一堆人排隊」！真相神展開

職棒球員被控「全飛機等他一家」！陳子豪妻怒反擊

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

更多

最夯影音

更多
迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面