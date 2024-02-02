兇狠片！員林2派混混當街談判破裂　猛催油門把人「撞進檳榔攤」

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市日前發生當街鬥毆案，員林分局員警到場了解後，發現並非民眾報案所稱單純交通事故，立即組成專案小組，查出是兩派人馬談判破裂所致，其中一方甚至還開車將對方撞進檳榔攤，循線逮捕8名涉案男子到案，偵訊後依殺人未遂、妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌移送法辦。

員林警分局於1月16日凌晨接獲報案，有1輛轎車因衝撞員林市1處檳榔攤及輾壓路人，造成數人受傷，警方到場了解後，發現並非單純交通事故，立即組成專案小組追查。

▲2幫派尋仇談判破裂開車衝撞。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

經調閱監視器畫面，警方發現衝突雙方均為轄區內經常滋事分子，且雙方在衝突前，已在他處談判，談判破裂後，雙方轉移至檳榔攤再次爆發衝突，其中一方先駕車衝撞對方車輛，見對方多名男子持棍棒回擊，於是先倒車，再急催油門加速往前，甚至把對方撞進檳榔攤，造成多人受傷。

員林警分局報請彰化地檢署指揮偵辦後，於1月30日配合彰化縣警局保安警察隊霹靂小隊針對藏匿據點破門攻堅，將黃男、楊男、邱男、黃男傑等4人及4名未成年嫌犯查緝到案，並在住處查扣犯案汽車1輛、鎮暴槍1支、手機6支、刀械2支、毒品咖啡包1包，警詢後依刑法殺人未遂、妨害秩序、傷害及毀損罪移送彰化地方法院審理。

員林分局長吳詠傑表示，本案嫌犯為本轄經常滋事分子，本分局恪遵警政署及警察局要求，持續監控並蒐集犯罪活動證據，時機成熟後予以強勢打擊，用強勢執法來壓制氣焰，以維護司法尊嚴、強化國人對司法信心，並彰顯警方打擊犯罪之決心。