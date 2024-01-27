第31屆西螺福興宮成長營登場　200人參加創疫後新高

▲西螺福興宮今年冬令成長營邀請鎮長廖秋萍擔任榮譽營長。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮連續舉辦「福興太平媽成長營」已有近20年歷史，這個冬令成長營一直以來都是孩子們難忘的寒假活動之一。今年營會以「妖之盛宴」為主題，帶領參與的小朋友們進行一場獨特的冒險之旅。

活動中，除了固有的課程和探訪西螺地區之外，首次增加了前往古坑生態農場的行程。由雲科大和虎科大的隊輔和工作人員陪同，參與者將有機會親身體驗餵養梅花鹿、羊、兔子、天竺鼠等小動物，開展一場融合知性文化與自然之美的奇妙之旅。

▲西螺福興宮今年冬令營的報名人數突破200人，創下疫情後的新高。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮長廖秋萍應邀參與開營團拜，祈求太平媽的庇佑，期盼整個營期順利圓滿。廖秋萍對福興宮舉辦與青少年教育相關的活動表示肯定，這有助於讓媽祖的慈悲精神與信仰文化深植心靈，在年末將至之際，廖鎮長也提前向小朋友們拜早年，祝願他們平安度過寒假，學業更上一層樓。

西螺福興宮表示，今年冬令營的報名人數突破200人，創下疫情後的新高。他們期望持續推廣優質的信仰文化，讓孩子們在歡樂中學習，並致力履行濁水溪兩岸信仰中心的社會責任。