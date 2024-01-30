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澳洲女議員被迫「隆乳露腰」　PO照批媒體修圖：歧視從政女性

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲普賽爾身穿白色洋裝拍照（右），但卻被澳洲媒體拿來修圖使用（左），胸部明顯變大，腰部露出。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲維多利亞州女議員普賽爾（Georgie Purcell）是該州議會中最年輕的女性，但近日登上新聞版面時，卻發現新聞媒體9News把她的照片修圖，胸部明顯變大、露出腰部。這讓她氣得把修圖前後的對比照發布在社群媒體上，更大罵這是性別歧視。

綜合BBC、衛報等報導，普賽爾隸屬於「動物正義黨」（Animal Justice Party），新聞媒體9News於29日報導獵鴨相關新聞時使用她穿著白色露肩洋裝的照片，但照片明顯經過修圖。她事後批評，這是女性從政面臨歧視與障礙的例子，「是男性政治人物永遠不會遇到的事。」

針對此事，澳洲新聞媒體9News已向普賽爾道歉，宣稱這是「Photoshop自動修圖」的結果，即AI修圖功能，「按照慣例，圖像經過調整以符合我們的使用規格。」

只不過Photoshop母公司Adobe發言人30日透過聲明表示，使用生成式AI修圖功能需要人為干預與批准。Photoshop教學導師尤因（David Ewing）則說，這張照片的修圖絕非偶然，「Photoshop本身不會做任何事情」，必須要有人告訴Photoshop如何進行圖像編輯。

面對9News的道歉，普賽爾表示接受，但對於新聞台的解釋抱持懷疑態度，若真的只是意外，那麼將引發AI對女性的威脅以及新聞編輯部工作人員未注意到她的衣著被改變的擔憂。

普賽爾先前透露，以前為了完成法學院的學業當過脫衣舞孃，長期以來都是性別歧視的目標。依據2021年一份報告，澳洲國會有高達約三分之一的工作人員曾受到性騷擾。

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