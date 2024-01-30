澳洲20歲女遭牛鯊攻擊「腿被撕開」　拖出一條腥紅血灘

▲女子遭牛鯊攻擊。（示意圖／CFP）



記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲一名20多歲的女子在雪梨港遭到鯊魚狠咬，腿部傷口大開，被人發現時，傷口正大量流下紅黑色的鮮血。

BBC報導，該名受害女子於29日晚間在雪梨港一處私人碼頭附近遭到鯊魚攻擊，大腿受到嚴重創傷。當地居民發現後立刻湧至現場，緊急為她提供救助，之後將女子送醫；她傷勢嚴重，所幸情況還算穩定。

鯊魚生物學家表示，正在評估傷口狀況，以辨識是那一種鯊魚的咬痕。

受害女子鄰居波特（Michael Porter）告訴《雪梨先鋒早報》，他在29日晚間8時左右，聽到窗外傳來一聲微弱的「救命」。他向外查看時發現，該名女子在爬梯上，「她想試著爬進來，她的腿完全被咬開，身後拖出一條滿滿暗紅色的鮮血。」

另一名當地居民描述他的獸醫妻子如何用止血帶為受害女子止血，「她基本上就是把她腿綁起來，骨頭已經斷了，而且非常混亂。」

還有一名目擊者說，她經常看到鯊魚在港口附近游來游去，「我常常在想，這（鯊魚咬人）只是遲早的事」。

眾所皆知，雪梨港是牛鯊的棲息地，但當地鮮少發生鯊魚咬人事件。當地最有名的鯊魚攻擊人事件發生在2009年，當時前海軍潛水員德蓋爾德（Paul de Gelder）正參與水下反恐演習，突然遭到牛鯊攻擊，最終失去一隻手臂和一條腿。

澳洲是美國以外，每年鯊魚攻擊人事件最多的國家，但比較少有致命攻擊。光是2023年就發生過14起鯊魚攻擊事件，其中4起為死亡事件。