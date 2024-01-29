好市多櫻桃「驚見三代同堂」　小到以為核果！千人看傻：真的吐血

▲原PO對櫻桃品質感到失望。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

不少人挑選水果注重賣相與品質！而一名網友抱怨，在好市多買澳洲原箱櫻桃，怎料回家打開來要品嚐一番時，看到裡頭的裂果與大小顆落差，讓他無言不已。照片曝光後，引來千人看傻眼「難得從澳洲來台灣，大概全家大小一起來」、「一盒裡面能三代同堂也是不簡單的」。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，「好市多北投店澳洲櫻桃，沒有親身經歷是很難相信的！」從附圖可見，一箱售價1549元的櫻桃，出現裂果之外，顆粒還有大有小。

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原PO還拿出長尺做比較，有的直徑最大3公分，甚至出現迷你版櫻桃，目測只有1公分左右，各種尺寸一應俱全，賣相與品質讓原PO相當失望。

▲原箱櫻桃嚴重大小落差。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，一票會員也看傻眼，「難得從澳洲來台灣，大概全家大小一起來」、「我以為中間那個是，子子（指櫻桃核） 」、「櫻桃全家福？」「櫻桃全家大小都被滅門了」、「中間混著櫻桃早產兒」、「一盒裡面能三代同堂也是不簡單的」、「一般都有機器篩選大小分級啊」、「我的也是大小顆」、「水果不會在好市多買，買到差的真的蠻吐血的」、「昨天差點要買來送禮，這種品質送禮的話真是丟死人了」。

有網友直言，原箱有些微耗損盒理，但大小尺寸差太多就不行了，「原箱本來就會有損耗，我在水果批發社團買，人家闆娘也都明白寫在文章上，原箱的損耗幾%，不賠不換，諸如此類長一下知識吧」、「買原箱本身就有一定貨損，不過你這看起來像是空運的，這裂果程度真的蠻驚人，大小差異也不均」、「裂果可以接受，但是尺寸也太齊...這離譜一點了」、「原箱有損耗是正常的，但這大小也太扯，當消費者是白X嗎」。

不過有會員回報，「我買的好吃呀！尺寸一樣耶」、「我上周買一盒很不錯」、「我買兩盒了也沒什麼問題耶」、「我上禮拜買的也沒問題脆度甜度都Ok啊」、「我家也買這個，運氣好一點買回來都很大顆，而且很甜好好吃」。

對此，有內行人建議，「網路上很多水果電商（有實體門市），5公斤一箱不用2000元，等級24～26品質還不錯」、「上周買紐西蘭的，很甜好吃」、「小7賣的，屌打好市多」、「還好沒去買！我買電視購物台的」、「上星期假日人太多改去家樂福買，2.5公斤920元的樣子，便抓幾顆出來應該也還行」。