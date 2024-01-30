　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義醫院績優醫事人員暨弱勢關懷捐贈　獅子會鼓勵醫護並捐助弱勢

▲▼ 獅友慷慨解囊獎勵績優醫事人員 肯定嘉義醫院照護專業 。（圖／嘉義醫院提供）

▲獅友慷慨解囊獎勵績優醫事人員，肯定嘉義醫院照護專業 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義醫院與國際獅子會300E-1區2023-2024年度第三專區第五分區30日合作辦理「績優醫事人員暨弱勢關懷捐贈公益活動」。活動一開始由侯俊良老師帶來薩克斯風表演以及嘉義醫院活力園日照中心長輩帶來雙人枕頭的表演揭開序幕。

▲▼ 獅友慷慨解囊獎勵績優醫事人員 肯定嘉義醫院照護專業 。（圖／嘉義醫院提供）

活動表揚45位績優醫事人員，提供5萬元獎金鼓勵一線同仁，肯定大家在防疫期間的努力以及臨床照護奉獻精神，藉由表揚大會活動向醫事人員致敬。在疫情及平時照護病人的壓力中，每位醫事人員都需要互相合作才能發揮團隊專業，提供病人全人且專業的照護。醫事人員不僅要站在第一線，更要傳遞公立醫院的使命與關懷，希望醫事人員有幸福感，能繼續在照護工作上發光發熱，照護全民健康。

▲▼ 獅友慷慨解囊獎勵績優醫事人員 肯定嘉義醫院照護專業 。（圖／嘉義醫院提供）

國際獅子會300E-1區第三專區第五分區主席蔡習好說到，看到部立嘉義醫院在防疫中的貢獻，以及主動伸出援手照護弱勢無家者的疾病，讓她深受感動，希望能慷慨解囊、拋磚引玉，透過表揚活動讓更多獅友一同加入行善的行列。除了關懷辛苦的醫事人員之外，更透過捐款實際幫助弱勢就醫患者能有更安心的醫療照護。

▲▼ 獅友慷慨解囊獎勵績優醫事人員 肯定嘉義醫院照護專業 。（圖／嘉義醫院提供）

莊仁賓院長也說到感謝國際獅子會的看見，嘉義醫院謹守公醫使命，落實專業照護服務，主動照顧弱勢民眾健康更是部立醫院的使命。嘉義醫院也持續優化職場環境與提升員工福利待遇，希望延攬更多生力軍一同加入嘉醫大家庭，也期盼照顧員工的心意能號召更多優秀人才齊心努力，一起打造「以員工為重」的幸福職場，造福雲嘉地區民眾。

 
ET快訊
快訊／29歲警淪詐團每月賺200萬　記2大過免職
賀瓏道歉「1句話」對民進黨補一槍！　律師搖頭：大可不必
藍委集體鼓掌通過傅崐萁接總召　賴士葆提早離席留下一封親筆信
唱紅韓劇OST！　「菸嗓歌手」鄭善延病逝
快訊／國3遊覽車翻落邊坡！　1人受困搶救中
19歲男成幽靈人　從未去上學
機師年薪400萬↑　他曝「高薪殘酷代價」嘆玻璃飯碗：難在天賦
女醫排登機櫃大鬧！　當場脫衣全裸
世界正走向三戰？專家：當前情勢比1914、1939危險

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節連假「國道客運」票價優惠　88條國道客運路線享85折票價

水上分局校園宣導　反詐識詐校園扎根

嘉義醫院績優醫事人員暨弱勢關懷捐贈　獅子會鼓勵醫護並捐助弱勢

南警凌晨善意提醒未熄火車輛　意外查獲毒品通緝犯、毒品

台灣世界展望會「紅包傳愛」　農曆年前送愛屏東溫暖偏鄉學子

嘉義中埔分局校園安全教學活動　宣導識詐及交通安全

利用勞動部僱用獎助津貼　朴子就業服務中心助身障者成功就業

讓民眾平安返家過節　台中火車站前加強取締「未禮讓行人」

安心春遊來台南　南消加強年前消防安全檢查

喜迎新春金龍年　台水六區處贈限量紅包

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

丁特點超哥餐廳醋飯1缺失！　「乾濕度不一」海瓜子還有沙

SJ利特被圭賢虧是老人：髮箍^^　誰最愛E.L.F.？全體特技大會XD

網紅詹姆士大鬧賣場2度道歉！　「90度鞠躬5次」網抓包偷笑

春節連假「國道客運」票價優惠　88條國道客運路線享85折票價

水上分局校園宣導　反詐識詐校園扎根

嘉義醫院績優醫事人員暨弱勢關懷捐贈　獅子會鼓勵醫護並捐助弱勢

南警凌晨善意提醒未熄火車輛　意外查獲毒品通緝犯、毒品

台灣世界展望會「紅包傳愛」　農曆年前送愛屏東溫暖偏鄉學子

嘉義中埔分局校園安全教學活動　宣導識詐及交通安全

利用勞動部僱用獎助津貼　朴子就業服務中心助身障者成功就業

讓民眾平安返家過節　台中火車站前加強取締「未禮讓行人」

安心春遊來台南　南消加強年前消防安全檢查

喜迎新春金龍年　台水六區處贈限量紅包

安格斯12星座一周運勢1／29-2／4　摩羯正走強運、雙魚年前好好守住存款

假神棍稱會畫符斬桃花　對無助母女伸狼爪！判決出爐

癌症、罕病等11款新藥納健保！2／1起陸續生效　逾萬名病友受惠

王念好霸氣目標3獎項　新人王競爭者點名一票U18隊友

安瑞去年業績增逾3成優預期　盤中觸及漲停

炸裂女孩來襲！不想輸狂作弊　被KID抓包：不要學峮峮

快訊／高雄警淪詐團軍師「半年賺千萬」　被記兩大過免職！

台股跌85點收最低18035　台積電跌6元至642

「鋒總」祈願卡空白有原因　內野競爭高交給日籍教練評估

春節連假「國道客運」票價優惠　88條國道客運路線享85折票價

地方熱門新聞

「伯朗大道」路邊攤挨轟　鄉公所回應了

台中火車站前加強取締「未禮讓行人」

淡北道路2／2日動工　拚5年內通車紓解塞車

新北行動治理永和起跑　侯友宜聽民意拚建設

4縣市發錢「每人最高1萬」　領取資格一次看

基隆市府與柏克萊分校合作　吸引頂尖高中生在地就學

南警提醒未熄火車輛意外查獲毒品通緝犯、毒品

南投水里「明天送肉粽」　送煞路線曝

台南安南區2月17日停水14小時

花蓮高階警官異動　5新任分局長首戰春節交通

花蓮2條溪流安全風險升高　縣府召開治理說明會

南投縣卸、新任警分局長聯合交接

請注意！駕駛酒駕同車乘客也會被罰

強化城市抗災韌性重視大台南公共安全

更多熱門

相關新聞

嘉義醫院年前加碼大禮包　調薪4%+健檢禮券

嘉義醫院年前加碼大禮包　調薪4%+健檢禮券

衛生福利部嘉義醫院113年全院加碼提供員工福利大禮包，除了比照軍公教調薪幅度，全體員工調薪4%之外，另加碼提供全院員工生日當月免費低劑量肺部電腦斷層檢查及4,500元健檢禮券、全面優化員工餐來照顧員工的胃，以全方位健康管理打造友善職場，強化對員工的身心照護。

年輕時多殺生　他死後託夢盼捐眼角膜

年輕時多殺生　他死後託夢盼捐眼角膜

嘉義醫院增加週六看診時段

嘉義醫院增加週六看診時段

世界華人工商婦女企管協會　捐贈電動護理床

世界華人工商婦女企管協會　捐贈電動護理床

微創手術改善呼吸不順暢

微創手術改善呼吸不順暢

關鍵字：

嘉義醫院績優醫護

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　下波「極冷空氣」抵達時間曝

雪碧談醋飯被反嗆「破麻回去伺候乾爹」　怒提告Toyz

藝人林彥君尪「車神一哥」吞贊助費下場曝

歐陽靖突發不自殺聲明！　遭放話威脅「斷唯一生路」

日網美來台「餐廳露出」日台網友留言兩樣情

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動！她路邊嚇尖叫

超過200億「台北天空塔」驚爆掏空　黑幕曝光

工程師拔2顆牙　昏迷顱內出血亡

限時8天！國泰航空祭「香港機票買1送1」　即起開搶

數學老師滑雪「外套全開」剩比基尼　粉絲看傻

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

Albee遭出征後首現身「全程尷尬臉」！

即／高雄男騎士逆向遭撞死　機車解體引擎噴飛

竹北夫妻「洗完澡倒房內」！42歲老公送醫亡

更多

最夯影音

更多
Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦
福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面