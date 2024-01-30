嘉義醫院績優醫事人員暨弱勢關懷捐贈　獅子會鼓勵醫護並捐助弱勢

▲獅友慷慨解囊獎勵績優醫事人員，肯定嘉義醫院照護專業 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義醫院與國際獅子會300E-1區2023-2024年度第三專區第五分區30日合作辦理「績優醫事人員暨弱勢關懷捐贈公益活動」。活動一開始由侯俊良老師帶來薩克斯風表演以及嘉義醫院活力園日照中心長輩帶來雙人枕頭的表演揭開序幕。

活動表揚45位績優醫事人員，提供5萬元獎金鼓勵一線同仁，肯定大家在防疫期間的努力以及臨床照護奉獻精神，藉由表揚大會活動向醫事人員致敬。在疫情及平時照護病人的壓力中，每位醫事人員都需要互相合作才能發揮團隊專業，提供病人全人且專業的照護。醫事人員不僅要站在第一線，更要傳遞公立醫院的使命與關懷，希望醫事人員有幸福感，能繼續在照護工作上發光發熱，照護全民健康。

國際獅子會300E-1區第三專區第五分區主席蔡習好說到，看到部立嘉義醫院在防疫中的貢獻，以及主動伸出援手照護弱勢無家者的疾病，讓她深受感動，希望能慷慨解囊、拋磚引玉，透過表揚活動讓更多獅友一同加入行善的行列。除了關懷辛苦的醫事人員之外，更透過捐款實際幫助弱勢就醫患者能有更安心的醫療照護。

莊仁賓院長也說到感謝國際獅子會的看見，嘉義醫院謹守公醫使命，落實專業照護服務，主動照顧弱勢民眾健康更是部立醫院的使命。嘉義醫院也持續優化職場環境與提升員工福利待遇，希望延攬更多生力軍一同加入嘉醫大家庭，也期盼照顧員工的心意能號召更多優秀人才齊心努力，一起打造「以員工為重」的幸福職場，造福雲嘉地區民眾。