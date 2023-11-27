工程師長期鼻塞一查發現不只是過敏　開刀恢復呼吸順暢

▲嘉義醫院耳鼻喉科丁孟昌醫師門診解說 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

60歲的工程師陳先生長期過敏慢性鼻塞，日常生活中總是因為呼吸不順而感到困擾，近日到部立嘉義醫院耳鼻喉科進行檢查。丁孟昌醫師檢查發現，他不只過敏，鼻中膈也存在著明顯的彎曲與下鼻甲黏膜肥厚，原來這才是陳先生長期鼻塞的主要原因。

▲鼻部微創手術恢復暢快呼吸 。（圖／嘉義醫院提供）

丁孟昌表示，鼻中膈的彎曲和下鼻甲的肥厚是常見的鼻部結構問題，可能引起多種不適和困擾。包含鼻塞和呼吸不順，甚至會造成夜間張嘴呼吸，引起打呼或甚至睡眠呼吸中止症問題。常見的鼻中膈彎曲原因包含先天性因素、外傷或創傷、鼻竇炎或感染、老化。而下鼻甲肥厚，常見原因則有過敏性鼻炎、慢性鼻竇炎、內分泌變化、鼻腔異常解剖、鼻內異物或濫用鼻藥物。

▲ 嘉義醫院耳鼻喉科丁孟昌醫師 。（圖／嘉義醫院提供）



丁孟昌醫師強調，並非所有的鼻中膈彎曲與下鼻甲肥厚都需要手術治療，一般可先採取保守性治療，先使用類固醇鼻噴劑，抗組織胺藥物以及加強鼻部保養，如洗鼻治療，改變環境減少過敏原等方法。多數個案都可透過以上治療達到症狀緩解的效果。症狀較為嚴重的患者，則建議安排微創手術做進一步的治療。

針對鼻中膈彎曲，可以透過內視鏡手術，將彎曲的鼻中膈軟骨進行黏膜下切除。而下鼻甲的部分，可以利用下鼻甲外折，增加鼻部通氣空間。此外，針對下鼻甲黏膜肥厚的問題，現在已經有多種無痛，微創，且出血量少的新型器械，如黏膜下無線射頻熱能手術。

最後陳先生在丁孟昌醫師的建議下，選擇接受鼻中膈矯正手術與下鼻甲成形術(微型吸絞器)，手術時間約莫20分鐘，術後當天就出院，隔日就回到工作崗位上執行業務。兩周後回診的陳先生笑著說，除了術後鼻子微腫脹外，戴著口罩，「還真沒人發現我去動手術。」

丁醫師提醒民眾，鼻塞並不是大病，但卻是影響生活品質的一大關鍵，透過簡單的藥物治療以及適度的手術介入，是可以大幅改善生活品質。然而，每個人的狀況可能各有不同，並非所有鼻塞的症狀都能以相同的方式處理。因此，建議尋求專業醫師的建議，以確保所選擇的治療方案是最適合個人需求。