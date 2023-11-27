　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

工程師長期鼻塞一查發現不只是過敏　開刀恢復呼吸順暢

▲▼ 鼻部微創手術恢復暢快呼吸 。（圖／嘉義醫院提供）

▲嘉義醫院耳鼻喉科丁孟昌醫師門診解說 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

60歲的工程師陳先生長期過敏慢性鼻塞，日常生活中總是因為呼吸不順而感到困擾，近日到部立嘉義醫院耳鼻喉科進行檢查。丁孟昌醫師檢查發現，他不只過敏，鼻中膈也存在著明顯的彎曲與下鼻甲黏膜肥厚，原來這才是陳先生長期鼻塞的主要原因。

▲▼ 鼻部微創手術恢復暢快呼吸 。（圖／嘉義醫院提供）

▲鼻部微創手術恢復暢快呼吸 。（圖／嘉義醫院提供）

丁孟昌表示，鼻中膈的彎曲和下鼻甲的肥厚是常見的鼻部結構問題，可能引起多種不適和困擾。包含鼻塞和呼吸不順，甚至會造成夜間張嘴呼吸，引起打呼或甚至睡眠呼吸中止症問題。常見的鼻中膈彎曲原因包含先天性因素、外傷或創傷、鼻竇炎或感染、老化。而下鼻甲肥厚，常見原因則有過敏性鼻炎、慢性鼻竇炎、內分泌變化、鼻腔異常解剖、鼻內異物或濫用鼻藥物。

▲▼ 鼻部微創手術恢復暢快呼吸 。（圖／嘉義醫院提供）

▲ 嘉義醫院耳鼻喉科丁孟昌醫師 。（圖／嘉義醫院提供）

丁孟昌醫師強調，並非所有的鼻中膈彎曲與下鼻甲肥厚都需要手術治療，一般可先採取保守性治療，先使用類固醇鼻噴劑，抗組織胺藥物以及加強鼻部保養，如洗鼻治療，改變環境減少過敏原等方法。多數個案都可透過以上治療達到症狀緩解的效果。症狀較為嚴重的患者，則建議安排微創手術做進一步的治療。

針對鼻中膈彎曲，可以透過內視鏡手術，將彎曲的鼻中膈軟骨進行黏膜下切除。而下鼻甲的部分，可以利用下鼻甲外折，增加鼻部通氣空間。此外，針對下鼻甲黏膜肥厚的問題，現在已經有多種無痛，微創，且出血量少的新型器械，如黏膜下無線射頻熱能手術。

最後陳先生在丁孟昌醫師的建議下，選擇接受鼻中膈矯正手術與下鼻甲成形術(微型吸絞器)，手術時間約莫20分鐘，術後當天就出院，隔日就回到工作崗位上執行業務。兩周後回診的陳先生笑著說，除了術後鼻子微腫脹外，戴著口罩，「還真沒人發現我去動手術。」

丁醫師提醒民眾，鼻塞並不是大病，但卻是影響生活品質的一大關鍵，透過簡單的藥物治療以及適度的手術介入，是可以大幅改善生活品質。然而，每個人的狀況可能各有不同，並非所有鼻塞的症狀都能以相同的方式處理。因此，建議尋求專業醫師的建議，以確保所選擇的治療方案是最適合個人需求。

 
ET快訊
新竹露營區命案！母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒死亡
日本製「鋼鐵香蕉」全球市佔率第一！真實用途全場看傻
防臭蟲！進飯店行李別直接丟地上　專家：入住後先檢查2處

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

工程師長期鼻塞一查發現不只是過敏　開刀恢復呼吸順暢

桃園、曼谷副市長見證城市觀光結盟

2023世芥客家菜「千人踩酸菜」　蘇俊賓人生第一次體驗

「無卡分期」買手機、筆電3C產品　警方入校推廣識詐

前瞻建設全國水環境改善計畫補助　陳建仁視察東石漁港改建

大貨車內輪差易肇事　警呼籲行車注意

好康配台南大造勢3萬人力挺　侯友宜：台灣再出發拚台灣新希望

新北百萬冠軍茶出爐　坪林茶農奪第4座包種茶特等獎

嘉義市「二通生活圈街角館成果展」　見證中正商圈地方創生能量

募集500個弱勢孩童心願　耐斯王子飯店聖誕心願卡活動25日開跑

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

69歲林青霞獲頒金馬終身成就獎　「從土包子變淑女」講完自己綜藝摔XD

許光漢首戰金馬「爽到想罵髒話」　林柏宏曝護方志友上台內幕

小黃禮讓路人「等了11秒」　被罰6千！警：可耐心等待

阮經天無緣影帝「不失落」　李安打氣：台灣專出小生！

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

工程師長期鼻塞一查發現不只是過敏　開刀恢復呼吸順暢

桃園、曼谷副市長見證城市觀光結盟

2023世芥客家菜「千人踩酸菜」　蘇俊賓人生第一次體驗

「無卡分期」買手機、筆電3C產品　警方入校推廣識詐

前瞻建設全國水環境改善計畫補助　陳建仁視察東石漁港改建

大貨車內輪差易肇事　警呼籲行車注意

好康配台南大造勢3萬人力挺　侯友宜：台灣再出發拚台灣新希望

新北百萬冠軍茶出爐　坪林茶農奪第4座包種茶特等獎

嘉義市「二通生活圈街角館成果展」　見證中正商圈地方創生能量

募集500個弱勢孩童心願　耐斯王子飯店聖誕心願卡活動25日開跑

公司尾牙2原因讓她超想逃跑　過來人共鳴：弄到根本不想去

工程師長期鼻塞一查發現不只是過敏　開刀恢復呼吸順暢

拜登宣布：首位「美國籍4歲女童」被哈瑪斯釋放

桃園、曼谷副市長見證城市觀光結盟

侯康配首場造勢「空拍照」曝！台南封路3萬人塞爆　韓國瑜喊話了

2023世芥客家菜「千人踩酸菜」　蘇俊賓人生第一次體驗

「無卡分期」買手機、筆電3C產品　警方入校推廣識詐

前瞻建設全國水環境改善計畫補助　陳建仁視察東石漁港改建

日本發現史上第二強「天照粒子」恐源自未知天體！1克就能摧毀地球

哈瑪斯再釋放17人「含4歲美國女童」　父母在眼前遭殺害

「7kg肥貓鬧鐘」凌晨狂踏　奴才崩潰：我快往生了

地方熱門新聞

侯友宜：台灣再出發拚台灣新希望

大貨車內輪差易肇事　警呼籲行車注意

新北百萬冠軍茶出爐　坪林茶農奪包種茶特等獎

駕車這燈號不閃罰1200元

微創手術改善呼吸不順暢

警方入校推廣識詐「無卡分期」

2023世芥客家菜千人踩酸菜　蘇俊賓第一次體驗

桃園、曼谷副市長見證　城市觀光結盟

陳建仁視察東石漁港改建

耐斯王子飯店聖誕心願卡活動　25日開跑

嘉義市「二通生活圈街角館成果展」

防臭蟲　「白花油」被網友點名

支持台南國產牛肉X啤酒黃偉哲邀饗牛

台灣文學守護者張良澤教授獲獎

更多熱門

相關新聞

嘉義醫院鼓勵女性定期篩檢　遠離癌症

嘉義醫院鼓勵女性定期篩檢　遠離癌症

為守護婦女朋友的健康，嘉義醫院與嘉義市政府合作，由社區預防保健服務團隊主動出擊，配合婦女學苑成果展，提供醫療服務站貼心服務:子宮頸抹片檢查、乳房X光攝影檢查、社工家庭暴力防治宣導及長照2.0宣導、政風廉政宣導等，活動多元豐富。

嘉義醫院復健病房全新改造

嘉義醫院復健病房全新改造

嘉義醫院新護理制服亮相　濃濃幸福味

嘉義醫院新護理制服亮相　濃濃幸福味

長期單側鼻腔不適　竟是鼻腔結石

長期單側鼻腔不適　竟是鼻腔結石

嘉義醫院團隊發揮公醫使命救治街友

嘉義醫院團隊發揮公醫使命救治街友

關鍵字：

嘉義醫院丁昌中

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

霸氣警見年幼男童挨餓：走！我帶你買吃的

鍋吃一半「巨鼠掉下來」畫面曝！錢都道歉

連2波東北季風！最冷14度時間曝

兄弟教練團異動　許峰賓規劃不留

吳慷仁多強才能奪影帝？

TOYOTA「經典Logo」即將消失！

4類人易得菜花！　泌尿醫曝「防感染關鍵」

Cheap澄清「從未說牛肉湯不好喝」

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　王柏傑：可以要回家嗎

船蛆營養好吃！味道曝光　2種材料就能養活

更多

最夯影音

更多
Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆
陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面