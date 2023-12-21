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他年輕時多殺生　死後託夢家人盼捐眼角膜遺愛人間

▲▼ 嘉義醫院受理病患遺願，協助器官捐贈完成眼角膜移植 。（圖／嘉義醫院提供）

▲▼ 嘉義醫院受理病患遺願，協助器官捐贈完成眼角膜移植 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣一名68歲長者，因多重慢性疾病入住安寧病房。在社工關懷家屬過程中，家屬主動提出器官捐贈意願，由安寧團隊與家屬討論器官捐贈的可行性，幫邱先生完成心願。嘉義醫院也立即啟動跨院合作機制與成大醫院器捐團隊共同協力，確認病人符合組織捐贈條件並確認心跳停止後，在20日上午8時許由嘉義醫院莊仁賓院長、陳詩典副院長以及安寧團隊一齊陪同，完成眼角膜捐贈。

▲▼ 嘉義醫院受理病患遺願，協助器官捐贈完成眼角膜移植 。（圖／嘉義醫院提供）

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兒子說到，幾日前爸爸來到他的夢中對他說，以前年輕的時候時常殺生，希望透過捐贈器官來彌補對生命的虧欠。家人決定讓親人用另一種方式繼續延續生命，幫助陌生人透過他的眼睛看世界，因此決定發揮大愛同意捐贈眼角膜，讓他們對家人的愛能延續。縱使最後家人離世，家屬仍不忘感謝醫療團隊積極聯繫短時間內順利完成捐贈眼角膜美事。

▲▼ 嘉義醫院受理病患遺願，協助器官捐贈完成眼角膜移植 。（圖／嘉義醫院提供）

▲嘉義醫院受理病患遺願成功完成眼角膜移植 。（圖／嘉義醫院提供）

社工室主任林佳慈表示，一旦啟動器捐流程，需全體動員分秒必爭，共同努力完成器捐者與家屬的心願。器官捐贈是離世者留給家人的溫暖禮物，能幫助家屬縮短悲傷期。如有器官捐贈意願的人，平時應向親友表達捐贈的想法預先建立共識，也可向醫院社工室索取器官捐贈同意書預先簽署，在危急情況下由親友協助完成心願，讓生命永續。

▲▼ 嘉義醫院受理病患遺願，協助器官捐贈完成眼角膜移植 。（圖／嘉義醫院提供）

▲ 嘉義醫院受理病患遺願，協助器官捐贈完成眼角膜移植，院方向大體致意  。（圖／嘉義醫院提供）

嘉義醫院莊仁賓院長表示，醫院對邱先生的大愛奉獻深表無限的感激與尊敬，感謝他捐出眼角膜幫助需要重見光明的人。近年來嘉義醫院持續推廣器官捐贈，呼籲社會大眾踴躍響應器官捐贈的助人理念，讓生命光輝可以永續長存。每個器官捐贈決定的背後，都體現勇氣與奉獻的感人故事，嘉義醫院未來會更努力將器官捐贈的觀念深入推廣，讓生命以另種方式綿延下去。

 
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