嘉義醫院增加週六看診時段　民眾假日就醫免請假

▲▼ 嘉義醫院提供便民服務 假日看診免久候 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



受一例一休、分級醫療政策影響，許多區域醫院及教學醫院假日不開診，造成民眾抱怨假日就醫不便；衛生福利部嘉義醫院配合健保署政策，於週六增加看診時段，屆時民眾假日就醫免請假、免久候，民眾就醫更便捷。



衛福部大力推動分級醫療，小病痛到診所或地區醫院，急重症才到大醫院如區域醫院或醫學中心，讓輕症病患到基層的醫療院所就診。區域醫院與地區醫院的整合，不僅有效整合醫療的資源，而且良好的照護品質也改變了民眾對地區醫院的觀感，重建民眾對社區醫院的信心。



嘉義醫院院長莊仁賓表示，嘉義醫院致力推動社區健康照護，以病人為中心，讓嘉義民眾可以就近得到醫學中心等級的醫療照護，確保民眾健康，造福就醫民眾。目前週六上午由嘉義醫院及嘉義長庚醫療團隊以及嘉義基督教醫院醫師共同開診為民眾提供門診就醫服務，長庚團隊包含一般外科主治醫師郭亮鉾、神經外科主治醫師林修竹、骨科主治醫師陳吉龍、小兒科主治醫師王耀陞，嘉義基督教醫院耳鼻喉科主治醫師黃健祐。嘉義醫院團隊提供一般內科、肝膽腸胃科、神經內科、腎臟內科、心臟內科、直腸外科、中醫科等門診服務，未來開診率將再逐步提升。期待成為嘉義地區首選之社區健康醫院。