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嘉義醫院年前加碼大禮包　調薪4%+健檢禮券、優化員工餐

▲▼ 醫院首例 嘉義醫院全院加碼員工福利大禮包 。（圖／嘉義醫院提供）

▲嘉義醫院首見全院加碼員工福利大禮包 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部嘉義醫院113年全院加碼提供員工福利大禮包，除了比照軍公教調薪幅度，全體員工調薪4%之外，另加碼提供全院員工生日當月免費低劑量肺部電腦斷層檢查及4,500元健檢禮券、全面優化員工餐來照顧員工的胃，以全方位健康管理打造友善職場，強化對員工的身心照護。

▲▼ 醫院首例 嘉義醫院全院加碼員工福利大禮包 。（圖／嘉義醫院提供）

嘉義醫院人事主任楊頂寬說明，為延攬人才鼓勵留任，同時考量醫院業務持續擴編，透過優渥的薪酬、福利誘因吸引人才，今年度除配合中央政策公務人員調薪外，全院同仁皆調薪4%，要讓員工有感，感受到院方對同仁的支持與重視。

營養室林資淳主任也說，在院長大力支持下，員工餐不計成本升級菜色，就是要讓員工吃的營養、吃得健康。近日正值冬季，特奉上麻油雞腿湯麵，溫補祛寒暖暖大家的胃，讓大家健康又美麗，大大提升員工〝食〞福利。

▲▼ 醫院首例 嘉義醫院全院加碼員工福利大禮包 。（圖／嘉義醫院提供）

莊仁賓院長表示，醫院定期舉辦內部員工意見調查，也透過與院長有約午餐時間走訪單位了解員工意見，作為優化醫院各項福利措施的基石，希望打造符合員工需求的福利制度，讓員工與醫院一同成長。

考量雲嘉南地區空汙日益嚴重，且肺癌高居臺灣癌症死因第一位，嘉義醫院配合國健署政策啟動「員工進階專案健檢」，加碼提供全院員工生日當月免費安排低劑量肺部電腦斷層檢查，透過更主動作為協助員工早期發現異常與治療，為員工的健康管理把關。院方留才惜才，也期盼回饋員工的心意能號召更多優秀人才齊心努力，一起打造「以員工為重」的幸福職場。

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