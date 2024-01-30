忘年之交為錢翻臉！他砸車、門窗洩憤被逮...名牌包搜出毒品

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區日前有民眾報案指出，住家大門窗戶玻璃、車窗被砸毀，且屢遭恐嚇，後港派出所火速成立專案小組蒐證埋伏，循線拘提許姓男子。40歲許男背著名牌包落網稱，因為潘姓男子欠錢不還，他才心生不滿洩憤。警方也從他身上搜出愷他命及甩棍等作案工具，警詢後依毀損等罪移送士林地檢署偵辦。

▲北市士林區有民眾報案指出，汽車車窗遭砸毀，警方獲報後立即展開調查循線逮捕許姓男子。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，40歲的許男與年約60多歲的潘姓被害人不僅是忘年之交，更是創業合夥關係，但公司因故倒閉收場，雙方因此有了金錢糾紛，潘男也欠下約80萬債務，經由女兒每期攤還剩40多萬。

▲許男落網還警方搜出毒品。（圖／記者黃宥寧翻攝）



任職廚師的許男仍不滿，去年12月28日、29日、30日、今年1月14日騎車前往後港街砸毀潘男車輛、住家大門窗戶玻璃，並且傳語音訊息恐嚇討錢，潘男心生畏懼只好報警處理。

後港派出所獲報後，清查許男足跡，發現他居無定所，經徹夜埋伏，本月17日將他查緝到案，並從他要價數萬元的LOEWE名牌包搜出第3級毒品愷他命2包（毛重：1.82公克）、愷他命香菸5隻（毛重：3.69公克）及作案用甩棍2支等證物，而他一度還因警方碰他包包，緊張地要提醒警察要小心點，警詢後被依法移送士林地檢署偵辦。

對此，後港派出所所長江中月表示，若有債務糾紛應循司法途徑解決，切勿以身試法，更強調維護社會治安是警察的責任，倘發現有任何不法行為，將依法究辦，絕不寬貸。