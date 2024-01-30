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飛躍文創遭掏空近億元　2332萬流私人口袋！老闆夫婦遭起訴

▲▼飛躍文創投資虧上億元《證交法》案，負責人王國信。（圖／記者劉昌松攝）

▲飛躍文創負責人王國信涉嫌非常規交易、特別背信罪遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前興櫃公司飛躍文創負責人王國信、陳玉芬夫妻，涉嫌利用爭取「航海王上海大冒險」主題樂園授權機會，大玩兩手策略，一方面侵吞飛躍文創履約保證金，一方面又讓授權破局，造成飛躍文創損失，另外藉由收購「蛋黃哥五星主持餐廳」名義，又從公司挖錢償還私人債務，共計虧空近億元，其中2332萬餘元落入王、陳和財務副總蔡天甲口袋，台北地檢署30日依法起訴。

飛躍文創成立於2011年，主要業務是取得廠商授權的肖像，製作成商品、舉辦展覽貨主設計規畫肖像主題餐廳，曾引進「醜比頭」、「蛋黃哥」，在台造成熱潮，特殊的產銷型態吸引目光後，飛躍文創2017年4月，以每股55元登上興櫃，最高價到90元左右，同年底公告終止興櫃，並以20元到40元價格買回股票。

檢調發現，飛躍文創在興櫃前後有多筆投資可疑，其中在2017年3月，由王國信以自己實際掌握的賽席爾商Champion公司擔任中間人，向飛躍文創的香港子公司佯稱，可代為收取保證金，協助飛躍文創取得「航海王上海大冒險」主題樂園授權。

▲▼飛躍文創投資虧上億元《證交法》案，負責人王國信的妻子、副總經理陳玉芬（圖／記者劉昌松攝）

▲飛躍文創負責人王國信的妻子、副總經理陳玉芬。（資料照／記者劉昌松攝）

飛躍文創先後以保證金名義，匯款給Champion，然而這些錢僅有一部份真的用來支付授權費，有40萬6000元美金被偷偷轉到王國信、陳玉芬名下，最後因授權商沒能取得全部費用，授權合約告吹。

2018年2月，王國信、陳玉芬夫妻又調用飛躍文創資金，投入經營「蛋黃哥五星主廚餐廳」的尚好佳公司，但這項投資標的不是尚好佳的股份，而是餐廳營業資產，導致飛躍文創都不能分得餐廳營運獲利。

▲▼飛躍文創投資虧上億元《證交法》案，財務總監蔡天甲。（圖／記者劉昌松攝）

▲飛躍文創投財務副總蔡天甲涉嫌利用非常規交易收回扣。（資料照／記者劉昌松攝）

另外在2017年8月間，飛躍文創投資環星公司，卻在購買增資股時，沒有依環星公司董事會決議的每股10元購買新股，反而是以36元入股，損害飛耀文創利益，王國信和飛躍文創財務副總文甲則從中收取回扣。

檢察官認定王國信、陳玉芬、蔡文甲分別觸犯《證券交易法》非常規交易、特別背信等罪，造成飛躍文創近億元損失，其中有2082萬3510元流向王國信、陳玉芬，作為償債以及私人生活支出，另外蔡天甲不法所得250萬元，除依法起訴外，也建請法院宣告沒收3人犯罪所得。原被列為嫌疑人的總經理陳建霈，因罪嫌不足，獲不起訴。

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