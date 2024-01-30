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台中第二條捷運藍線終於核定　盧秀燕：這是市民的勝選和勝利

記者游瓊華／台中報導

行政院在昨（29）日無預警宣布，核定台中捷運藍線綜合評估、海線鐵路雙軌可行性評估。今天台中市長盧秀受訪回應，第一要感謝廣大市民，在大選展現強烈民意，促成捷運藍線，「這是市民的勝選、市民的勝利！」

▲盧秀燕談捷運藍線。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕談捷運藍線，首先感謝廣大的台中市民，透過這次選舉，表達強烈民意。（圖／記者游瓊華攝）

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盧秀燕表示，經過長久的努力、奮鬥，在昨天傍晚收到訊息，行政院核定中捷藍線以及台中海線鐵路雙軌綜合評估規劃。盧秀燕強調，首要感謝市民，台中市廣大的市民，大家共同努力，在這一次大選展現強烈、廣大的民意，所以促成捷運藍線可以以核定，以及海線鐵路雙軌可行性計畫核定，所以這是市民的勝選，市民的勝利，所以要特別感謝市民。

盧秀燕表示，第二個要感謝行政院長陳建仁以及副院長鄭文燦，在看守內閣期間，體會到這次選舉完所產生的民意，願意有所作為，也要表示感謝。

盧秀燕也提到自己其實還有一些心願，因為台中捷運若要發揮更大的功能，不只要照顧台中市，也要嘉惠整個中部地區，所以包括綠線延伸到彰化，捷運延伸到南投，市府也都會跟聯合中部的幾個縣市共同爭取，讓中部捷運就像雙北的捷運一樣四通八達，這是中部地區的民眾應該要得到的交通建設。

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