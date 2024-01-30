窗簾繩勒死父！新北逆子犯後逃逸...竟在金色水岸悠哉散步

▲黃男犯後在淡水捷運站附近的金色水岸公園散步，遭警方逮捕到案。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

新北市淡水區31歲黃姓男子，29日清晨5時因不滿61歲的父親酗酒，雙方爆發肢體衝突，黃男一氣之下竟以窗簾繩將父親勒死，隨後逃離家中。警方獲報後立刻循線逮人，沒想到黃男竟悠哉地在金色水岸附近散步，昨晚檢方訊後以殺人罪聲請羈押獲准，黃父遺體今（30）日將解剖釐清確切死因。

據了解，有毒品前科的31歲黃姓男子平時以打零工維生，與61歲爸爸及93歲阿嬤，住在淡水區水源街一處公寓3樓，但黃父長年有酗酒習慣，與兒子時常發生爭吵，多次驚動轄區員警到場協調，互相聲請保護令。

▲黃男與酗酒父起衝突，竟以窗簾繩勒死父親。（圖／記者陳以昇翻攝）



29日清晨5時許，黃男發現父親又在客廳酗酒大小聲，父子倆開始互相飆罵，還拿起桌上物品互丟，2人從客廳打到臥室，過程中兒子抓起窗邊窗簾繩子，纏繞父親頸部，竟失手將爸爸勒斃，隨即跑出家中逃逸，直到阿嬤起床後發現黃父兩眼發直癱坐在地，已經沒有呼吸心跳，立即打電話報警。

警方獲報後，立即調閱監視器，循線在淡水捷運站旁的金色水岸公園發現黃男，當時他正在公園悠哉散步，於上午7時將他逮捕帶回偵訊，黃男對犯行坦承不諱，訊後依殺人罪移送士林地檢署偵辦，昨晚檢方複訊後以殺人罪聲請羈押獲准，黃父遺體今將解剖釐清確切死因。