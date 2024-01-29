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大陸 大陸焦點 特派現場

80頭豬養52天花18億！華中農大教授涉造假　網嚇：科研費都被豬吃了

中國華中農大教授黃飛若被舉報花18億人民幣進行山竹醇豬飼料添加試驗。（示意圖／Unsplash）

▲根據大陸華中農大教授論文顯示，1頭豬一天要吃掉190.5萬元的飼料。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

大陸近日爆出某位教授論文，內容顯示利用18億人民幣（約新台幣79.37億元）的飼料添加劑連續餵食80頭豬共52天，換算下來等同於要用43.2萬人民幣（約新台幣190.5萬元）負擔1頭豬每天的飼料費。豬飼料費驚人的天價立馬在網路上引起討論，甚至有人說如果沒有造假的話「國家的科研經費都給豬吃了」。

綜合陸媒報導，大陸武漢華中農業大學教授黃飛若被10餘名學生檢舉學術不端、剋扣研究生勞務費，又被爆出嚴重的學術造假問題。因為他的論文中出現以天價18億人民幣的飼料添加劑，並連續在52天裡餵食80頭豬。

據悉，黃飛若畢業於華中農業大學動物科學技術學院，同時也是動物醫學院教授，還擔任動物營養與飼料科學系主任兼黨支部書記，更是研究動物飼料添加劑山竹醇的專家；而山竹醇則是一種能夠提高動物生產性能和肉質的化合物。

報導稱，這篇論文中所展示的每隻豬的日採食量，最低的也達到約2.7公斤。若以每公斤飼料添加200毫克山竹醇來計算，則一頭豬每天的飼料中就要添加540毫克山竹醇。

由於1毫克山竹醇售價是800元，因此一頭豬吃一天飯，花費就得達到43.2萬元人民幣，更別提這篇論文裡面說飼養了80頭豬豬，還餵了52天；僅這個實驗，就給豬吃了高達17.97個億（元）人民幣的山竹醇。不過就引起不少討論，就有網友表示，「中國的國家科研經費都給豬吃了，如果沒造假的話。」

在北京一所科研機構擔任過3年研究生導師的秦先生表示，「在網路上搜山竹醇餵豬，搜出來的論文全是他的課題組寫的。意思是說，他造了假也沒人拆穿他，沒有人重複他的實驗。別人可能是沒有興趣去重複，或者是看（這個實驗）很貴，就沒有去拆穿他。這樣就會出現這種（18億元餵豬）的情況。」在介紹了上述情況後，秦先生直言「在中國的話，學術造假這個事情其實是很多的。」

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