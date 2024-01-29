越胖財運越好！4星座、4生肖「年後別減肥」　會有意外之財

▲4星座與4生肖年後身材越胖反而財運越好，完全不用怕吃太多發福。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

在如今的審美與健康觀念下，人們時常會追求「精、壯、瘦」，甚至也有男生被要求要去訓練出「雙開門」的美國隊長班的胸肌。但清水孟國際塔羅小孟老師則表示，有4個星座與4個生肖，年後千萬不要減肥，體態豐盈才能維持更良好的財運。這4個星座分別是獅子、射手、魔羯、雙子，而生肖則是豬、牛、龍、鼠。

星座方面

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Top4：獅子座（7/24～8/23）

獅子座健康宮對應財宮，越胖會讓你財運噴發，若在職場上有想建立關係的人，可在發胖時好好的跟對方互動，關係將能更上一層樓，也能得到更多的合作機會，藉此打開更廣的商業財路。另外，過年後容易使你發福，建議這時不要接過量的工作導致無法負荷，也要小心過勞，同時你也適合規劃更多賺錢計畫，會有清晰的頭腦並得到有效的資訊。

Top3：射手座（11/23～12/22）

射手座脂肪越多越能打起精神，若吃太少或刻意減肥會沒有精神，因此若脂肪多也能好好執行工作規劃，會有更好的收穫。另外，射手座很喜歡交朋友，過年喜歡大吃大喝，能在放鬆吃大餐時拓展你的人脈，並幫你的財運累積更多禮物或意外之財。

Top2：摩羯座（12/23～1/20）

摩羯座屬於土星守護，而土能栽種植物，因此屬於肥沃的星座，入冬與過年容易不知不覺發胖，而摩羯座發胖的臉型反而變得可愛且有親和力，會讓大家更加喜歡你，有助正財運提升，也會被長官與老闆喜愛，備受肯定。所以若有想替自己爭取更多權益與機會，建議過年吃多點較有福氣，對運勢也會加分唷！

Top1：雙子座（5/22～6/21）

雙子座帶有童真的氣息，若長點肉會更加年輕，太瘦會顯疲憊老沉，另外，脂肪越多體力也會越好，所以過年年菜要多吃點。年後相對的，你在工作上也會更賣力更認真，積極進取的你們，將會有非常亮眼的業績表現，一鳴驚人。正財好運不用多說，若有經營副業，只要保持努力的心，運勢一樣銳不可擋。

生肖方面

屬豬：屬豬的人，以生肖身型來說體型若較圓潤可以旺財宮，因此越發胖對自己運勢越好，也能夠忘八方財吃四方。

屬牛：牛的體型也算是12生肖裡需要強狀的體積，因此屬牛者身體越壯越結實對自己的運勢越加分。

屬龍：屬龍的人，因為飛龍在天，能吸收天地精華，需要強健體魄，因此越強健的身驅越能狀大運勢。

屬鼠：屬鼠的人吃五穀披彩衣，屬於雜食性動物，因此吃胖能拓展人際關係，也能廣拓交友圈，

建議不用瘦身太多，反而越胖越得人緣。

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