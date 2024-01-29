　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

越胖財運越好！4星座、4生肖「年後別減肥」　會有意外之財

▲▼吃東西,進食,湯匙,飲食。（圖／123RF）

▲4星座與4生肖年後身材越胖反而財運越好，完全不用怕吃太多發福。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

在如今的審美與健康觀念下，人們時常會追求「精、壯、瘦」，甚至也有男生被要求要去訓練出「雙開門」的美國隊長班的胸肌。但清水孟國際塔羅小孟老師則表示，有4個星座與4個生肖，年後千萬不要減肥，體態豐盈才能維持更良好的財運。這4個星座分別是獅子、射手、魔羯、雙子，而生肖則是豬、牛、龍、鼠。

星座方面

[廣告]請繼續往下閱讀...

Top4：獅子座（7/24～8/23）

獅子座健康宮對應財宮，越胖會讓你財運噴發，若在職場上有想建立關係的人，可在發胖時好好的跟對方互動，關係將能更上一層樓，也能得到更多的合作機會，藉此打開更廣的商業財路。另外，過年後容易使你發福，建議這時不要接過量的工作導致無法負荷，也要小心過勞，同時你也適合規劃更多賺錢計畫，會有清晰的頭腦並得到有效的資訊。

Top3：射手座（11/23～12/22）

射手座脂肪越多越能打起精神，若吃太少或刻意減肥會沒有精神，因此若脂肪多也能好好執行工作規劃，會有更好的收穫。另外，射手座很喜歡交朋友，過年喜歡大吃大喝，能在放鬆吃大餐時拓展你的人脈，並幫你的財運累積更多禮物或意外之財。

Top2：摩羯座（12/23～1/20）

摩羯座屬於土星守護，而土能栽種植物，因此屬於肥沃的星座，入冬與過年容易不知不覺發胖，而摩羯座發胖的臉型反而變得可愛且有親和力，會讓大家更加喜歡你，有助正財運提升，也會被長官與老闆喜愛，備受肯定。所以若有想替自己爭取更多權益與機會，建議過年吃多點較有福氣，對運勢也會加分唷！

Top1：雙子座（5/22～6/21）

雙子座帶有童真的氣息，若長點肉會更加年輕，太瘦會顯疲憊老沉，另外，脂肪越多體力也會越好，所以過年年菜要多吃點。年後相對的，你在工作上也會更賣力更認真，積極進取的你們，將會有非常亮眼的業績表現，一鳴驚人。正財好運不用多說，若有經營副業，只要保持努力的心，運勢一樣銳不可擋。

生肖方面

屬豬：屬豬的人，以生肖身型來說體型若較圓潤可以旺財宮，因此越發胖對自己運勢越好，也能夠忘八方財吃四方。

屬牛：牛的體型也算是12生肖裡需要強狀的體積，因此屬牛者身體越壯越結實對自己的運勢越加分。

屬龍：屬龍的人，因為飛龍在天，能吸收天地精華，需要強健體魄，因此越強健的身驅越能狀大運勢。

屬鼠：屬鼠的人吃五穀披彩衣，屬於雜食性動物，因此吃胖能拓展人際關係，也能廣拓交友圈，

建議不用瘦身太多，反而越胖越得人緣。

延伸閱讀
被怪獸爸媽盧到煩！陸大學創「官方家長群組」　學生全崩潰：覺得遭背叛
大嫂不回婆家吃年夜飯⋯禁尪帶小孩回家！她苦求被罵毒菇　網友意見一面倒
天蓬元帥同事超髒「臉半個月白一次」　他崩潰：體味超重

ET快訊
台中車行大火！200萬杜卡迪剩骨架...負責人心碎
公所員工好大官威！不滿小吃店服務　10多人掀桌砸店趕客人
網傳超哥「打人後派出所泡茶」！警吃3萬超派雞排　大安分局回應
三上悠亞IG「放台灣國旗」被出征　陸網怒洗版：取關了
韓國瑜拜會民眾黨　柯建銘：國民黨再被騙就白癡
53歲彭皓鋒罹直腸癌3期　暴瘦20kg花光積蓄
投資失利！衛生局員工詐1769萬禮券　關鍵3數字露餡
快訊／會民眾黨搶票　韓國瑜曝閉門會議內容
法官：我們快被詐欺案淹沒了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月薪超過12萬！工程師男友卻提分手　她嗆：不偷不搶憑什麼看不起

三上悠亞IG發文「放台灣國旗」被出征　陸網怒洗版：取關了

今起漸回溫轉晴！小年夜前夕「迎戰冷氣團或寒流」　可能冷到春節

越胖財運越好！4星座、4生肖「年後別減肥」　會有意外之財

台灣國際科展開幕　27國211件作品爭首獎「參賽國家創新高」

好市多櫻桃「驚見三代同堂」　小到以為核果！千人看傻：真的吐血

Toyz喊累了！嘆在台灣「有關係就沒關係」　嗆超哥：用畜生角度看世界

擔心媳婦不節儉！婆婆要求「做1事」　網全炸鍋：住海邊嗎

教育部確定學倫案「調查、審議2階段處理」　最快2月公布參考範本

花蓮凌晨連6震！主因「板塊擠壓」所致　估3天內還有規模4↓餘震

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

大陸妹子露小蠻腰跳《科目三》　被鏡子出賣「真實身材」大翻車

全新捧花活動超刺激　網友：婚禮也要這樣玩

Toyz坦言沒出事「還是那樣」　不在意三審結果：想回饋給我舞台的台灣

苗栗男抵押土地借290萬　當舖老闆報警！抓16歲車手

月薪超過12萬！工程師男友卻提分手　她嗆：不偷不搶憑什麼看不起

三上悠亞IG發文「放台灣國旗」被出征　陸網怒洗版：取關了

今起漸回溫轉晴！小年夜前夕「迎戰冷氣團或寒流」　可能冷到春節

越胖財運越好！4星座、4生肖「年後別減肥」　會有意外之財

台灣國際科展開幕　27國211件作品爭首獎「參賽國家創新高」

好市多櫻桃「驚見三代同堂」　小到以為核果！千人看傻：真的吐血

Toyz喊累了！嘆在台灣「有關係就沒關係」　嗆超哥：用畜生角度看世界

擔心媳婦不節儉！婆婆要求「做1事」　網全炸鍋：住海邊嗎

教育部確定學倫案「調查、審議2階段處理」　最快2月公布參考範本

花蓮凌晨連6震！主因「板塊擠壓」所致　估3天內還有規模4↓餘震

鍾欣凌出外景日本又強震　跟嚴藝文裸裎相見不藏了

貧女欠健保費「想買電磁爐煮熱食」　新北分署緩執行贈2千元應急

監控畫面曝！IS蒙面槍手闖土耳其天主教堂　朝信眾開火1男被擊殺

台南安南區傳住宅火警　消防人員平安救出母女

「全中華民國沒有人比我更支持游院長」　柯建銘：都在柯P一念之間

裁判報告出爐！兩次漏判皆勇士得利　柯瑞關鍵三分前格林已犯規

流產拚4年仍不孕！老公見她想喝冰飲嗆「難怪沒懷孕」　人妻心寒

游錫堃遭逼宮？　她戲稱：換王義川恐成「民進黨新三寶」

「摜蛋遊戲」成中國金融圈社交密碼　上海成立協會

網傳超哥「打人後派出所泡茶」！警吃3萬超派雞排　大安分局回應了

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

持久寒流掰！今回溫明飆近30℃　下波變天時間曝

即／02:11花東地區發生地震　台北深夜有感搖晃

快訊／一夜連6震！規模5.2撼全台　氣象署回應了

機車維修老闆報價2千6　他換一家傻眼了

童話變菜市場！台灣團客嬉鬧小合掌村　放任小孩雪球亂砸

本周將飆破30℃！　下波「顯著冷空氣」要有心理準備

長榮機師最高加薪13.5K　春節不罷工了

網紅大鬧超市　道歉後竟喊：別斷章取義

恐還有冷氣團！　轉雨降溫時間曝

花蓮凌晨02：11地牛翻身「國家警報大響」

更多熱門

相關新聞

搭機遇亂流頭好暈　秘訣有「4要1不」

搭機遇亂流頭好暈　秘訣有「4要1不」

不少民眾都趁著春節過年與寒假期間出國遊玩，但許多人都有暈車和暈機的體質，特別遇上飛機亂流時，就會讓身心都相當難過，英國一名解剖學專家就根據人體平衡機制，提出「4要1不」的因應之道，讓搭機旅行又容易暈機的人，可以減少折磨與暈機機率。

擔心媳婦不節儉！婆婆要求「做1事」...網全炸鍋

擔心媳婦不節儉！婆婆要求「做1事」...網全炸鍋

《顧家男》情延續！陳敬宣深夜3人約會

《顧家男》情延續！陳敬宣深夜3人約會

農曆封關紅包股！　這5檔被點名

農曆封關紅包股！　這5檔被點名

20歲女暈倒無心跳　5天前「腹瀉」竟是徵兆

20歲女暈倒無心跳　5天前「腹瀉」竟是徵兆

關鍵字：

小孟老師減肥周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

LULU心疼曝排練狀況！聲援偉晉「不可能騷擾」

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

福原愛「首場直播帶貨」數字太慘烈！路人緣用完

持久寒流掰！今回溫明飆近30℃　下波變天時間曝

蕾菈半年瘦12公斤！沒戒酒和油炸物「體脂33.9→25.2」

小女友拒嘿咻　男大生爆氣逼她做3次

即／檢察官帶隊突襲　林園派出所遭搜索

即／02:11花東地區發生地震　台北深夜有感搖晃

客運司機身體不適！忍痛把車開到路肩　昏迷不治

快訊／一夜連6震！規模5.2撼全台　氣象署回應了

機車維修老闆報價2千6　他換一家傻眼了

更多

最夯影音

更多
Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣
Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面