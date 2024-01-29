流產拚4年仍不孕！老公見她想喝冰飲嗆「難怪沒懷孕」　人妻心寒

▲直到現在仍有人堅信喝冰會不孕的上古謠言。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名人妻4年前意外流產後，雖然持續和丈夫拚做人，無奈肚子一直沒動靜。沒想到，正當人妻為再次懷孕煩惱時，老公竟因為她想喝冰咖啡而暴走，怒斥她就是因為喝冰飲才不孕，反科學又毫不體貼的言論令人妻傷心不已。

據《星洲網》報導，人妻原本與丈夫是令人稱羨的眷屬，兩人過去緊密相伴並為對方的存在感到安心。但已育有7歲孩子的2人，在2020年遭遇流產打擊後卻越走越遠。

人妻和丈夫雖然一直想要再生小孩，可惜4年過去了仍然沒有如願，怎料，1杯冰咖啡竟讓人妻心痛到心寒。她表示，當天與老公一起到餐館吃早餐，自己只不過是回答對方「想喝冰咖啡」，就遭到嚴厲且不實的指控。

人妻透露，丈夫雖然依她要求，帶了1杯冰咖啡回到餐桌，卻突然說：「一大早就喝冰，難怪會不孕。」讓她傻眼反問什麼不孕？怎料老公聽了，還毫不掩飾回答，「正是因為這個（冰飲）才不孕」，且不論當下或事後，老公都毫無悔意，甚至反過來指責她不聽勸告，讓她當時難過到吃不下飯，至今也依然心寒不已。

禾馨醫院婦產科醫師烏恩慈曾在臉書「烏烏醫師」表示，冰飲傷害子宮或造成不孕毫無根據，「更何況冰水到胃裡早就不冰了」，也不會影響身為恆溫動物的人類體溫。

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