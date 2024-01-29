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婚前被親媽捲走百萬存款！準新娘崩潰「該原諒？」　網見原因炸鍋

原PO的媽媽在她結婚前捲走100多萬存款。（示意圖／報系資料照）

▲原PO媽媽捲走她100多萬存款，是為了替哥哥買房。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

父母親對待孩子應該一視同仁，否則很容易造成彼此間的嫌隙。一名準新娘發文指控，媽媽在她準備踏入結婚前，捲走她100多萬存款，原因竟然是因為「要給哥哥買房」，讓她相當傻眼，此文一出，立刻引起網友熱議。

原PO近日在臉書社團「匿名公社」發文，表示自己媽媽在她準備踏入結婚前，捲走她的100多萬存款，坦言要把錢拿去給哥哥買房用。她透露，哥哥曾在過年時帶一個女友回家見家長，未料之後就分手了，媽媽認為哥哥35歲還娶不到老婆，是因為沒房子，「幫他買一間房子，應該就能娶到老婆了」。

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原PO指出，由於先前媽媽曾說「父母恩重如山，不管怎麼樣，都要好好孝順父母…」，所以得知存款被拿光後，原PO既無奈又崩潰，直呼「請問這種事情是否該原諒？」

貼文曝光後，引發熱烈討論，不少網友紛紛留言「親情勒索，絕對不會是最後一次」、「這種爸媽真可怕，恩重如山所以可以當賊」、「想辦法留紀錄，將來討財產才有依據」、「憑什麼要拿妳的錢去給哥哥買房？那要不要叫媽媽先拿哥哥的兩百萬給妳當嫁妝！」、「笑死！那你哥為什麼沒錢買？買不起就別買啊！打腫臉充胖子啊？」「我會斷絕關係。不會留著利用自己不愛自己的媽媽」。

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