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首屆「新營波光節」華麗登場　黃偉哲邀全國民眾來賞燈

▲台南首屆「新營波光節」28日開幕，台南市長黃偉哲與立委陳亭妃等人，一起為活動啟燈，讓天鵝湖增添一抹新的光彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南首屆「新營波光節」28日開幕，台南市長黃偉哲與立委陳亭妃等人，一起為活動啟燈，讓天鵝湖增添一抹新的光彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南藝文新品牌華麗登場！首屆「新營波光節」28日開幕，台南市長黃偉哲與立委陳亭妃，及市議員蔡育輝、李宗翰、趙昆原、王宣貿等人，一起為活動啟燈，讓天鵝湖的美景錦上添花，增添一抹新的光彩。

▲台南首屆「新營波光節」28日開幕，台南市長黃偉哲與立委陳亭妃等人，一起為活動啟燈，讓天鵝湖增添一抹新的光彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，為了台南400盛典，同時擴大2024台灣燈會在台南的效益，今年首度策辦「新營波光節」，藉由光影藝術，結合自然生態與歷史人文，展現地方文化生命力，作為點亮溪北地區藝文氣息的全新燈節品牌。

黃偉哲強調，他自上任起就積極規劃整建天鵝湖水域周邊環境，如今的天鵝湖白天是湖光山色，晚上更是光影動人，相信新營波光節一定能夠成為新營觀光的一大新亮點。

文化局表示，本次活動特別邀請在台南成長的資深媒體人方敘潔擔任策展人，將天鵝湖的自然生態與新營的在地文化，以「波光圈」為策展概念，傳達波光節首次與眾人相遇，綻放於人文與自然交會處的意象，歡迎全國民眾前來台灣遊玩，與比鄰的鹽水「月津港燈節」一起，欣賞不同水域的不同風貌，同時將新營文化中心「幾米藝術裝置展」納入行程，來一場溫馨浪漫的旅行。

▲台南首屆「新營波光節」28日開幕，台南市長黃偉哲與立委陳亭妃等人，一起為活動啟燈，讓天鵝湖增添一抹新的光彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局長謝仕淵說明，「新營波光節」天鵝湖展區共計9件主題亮點作品、環湖光環境以及大型水上噴泉。除了有許多精彩作品，在2月3日、18日、24日、25日以及3月2日、3日也將與新營社大合作，舉辦人文生態導覽解說、走讀小旅行，日常展出期間也將有街頭藝人演出等活動，一次呈現天鵝湖日與夜的不同美感面貌。

文化局指出，建議民眾運用大眾運輸工具前往觀賞，可搭乘大台南公車黃6線、黃6-1線農村樂活公車（假日行駛），及天鵝湖燈節例假日接駁車（往返新營火車站及天鵝湖公園，除夕當日不行駛），亦可租用Ubike前往會場。歡迎全國民眾前來共襄盛舉，共同歡度農曆新年、情人節、元宵節等各大佳節，迎接嶄新的一年。

▲台南首屆「新營波光節」28日開幕，台南市長黃偉哲與立委陳亭妃等人，一起為活動啟燈，讓天鵝湖增添一抹新的光彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今晚的啟燈儀式透過天鵝湖中寬達15公尺的「光之眼」作品，融合天鵝光雕投影璀璨揭開序幕，法國音樂家狄文斯(Divyns)以在地廟宇聲音為元素，現場演出新創電音作品《繞巡》，讓現場民眾如癡如醉，打造視覺與聽覺的雙重享受。

進入迎賓、湖景燈區，映入眼簾的是藝術家黃文淵的創作《荷蒔》，以荷花、荷葉為發想，如湖畔荷花點綴湖面，讓民眾穿梭其中如魚兒悠游荷葉下，享受光影相遇的相繫引動。此外，還有備受國際矚目的原住民藝術家安聖惠(峨冷‧魯魯安)帶來的《此時。此刻》，透過她微觀天鵝游湖的漣漪，創作呈現觸動湖間的那抹幽靜，隨著微風、樹梢流竄過那個片刻，在音律、光影變化的瞬間，讓大家從心底感受不同的《此時。此刻》。

在亭橋燈區有藝術家白睿騰的《浮生》以天鵝湖溼地生態中的生物多樣性為靈感，運用機械動力使光影動態呈現漸變，以抽象幾何大型藝術裝置呈現渺小生命的浮動，讓觀賞者走進其中能靜心體會生命中多彩波動與律動光圈。藝術家廖育萱帶來的《願之羽翼》，象徵承載夢想的羽翼閃耀發光，歡迎大家親臨一同振翅，散發專屬於你的獨特光芒。

跨湖景觀拱橋區中，拱橋上的《繞巡》是由藝術家廖育萱、台灣燈藝文化發展協會與法國電音藝術家狄文斯跨界合作，取臺南為「千廟之城」的概念創作橋面上的廟宇建築輪廓，並邀請法國電音藝術家狄文斯採集在地聲響，結合電音媒材，全新創作濃郁臺南味的新曲；在湖心有藝術家賴羽鉉的創作《漣心光》，在天鵝湖湖心中央噴泉水舞，在夜晚迸發璀璨光采。

▲台南首屆「新營波光節」28日開幕，台南市長黃偉哲與立委陳亭妃等人，一起為活動啟燈，讓天鵝湖增添一抹新的光彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

環湖綠林光環境燈區中，由新創藝術團隊404 N.F帶來的《凹》，讓觀展民眾感受科技與藝術創作結合的魅力；藝術家賴羽鉉的《虛實光漾》呈現湖水中的虛實倒影，圈圈的光映在湖上，如天鵝湖的生態般，是大地間共存相依的氣息；《光之眼》作品則有15米的大眼睛在水波間神采變換流轉、緩緩眨動，呼應天鵝湖之名的來由。

多件亮點作品歡迎民眾親臨現場體會感受，更多活動資訊歡迎至新營波光節臉書粉絲專頁查詢。

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