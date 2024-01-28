體驗台江聚落生活記憶　黃偉哲領隊百人「扛茨走溪流」

▲台南市長黃偉哲帶領百位民眾，合力扛起重達數公噸的竹籠茨，讓民眾認識台江住民百年前對抗水患的歷史，體驗早期庄民互助扛茨遷村的過程，場面盛大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化資產管理處與國立台灣歷史博物館、溪南寮興安宮合作，28日共同舉辦「2024扛茨走溪流──轉去咱的舊厝地」活動，市長黃偉哲帶領百位民眾，合力扛起重達數公噸的竹籠茨，讓民眾認識台江住民百年前對抗水患的歷史，體驗早期庄民互助扛茨遷村的過程，場面盛大吸引許多民眾參加。





黃偉哲表示，「扛茨走溪流」讓大家體驗先民的生活精神，尤其是和大自然共同生活、保護自己的家與財產的精神，這次已經是第四屆舉辦。



黃偉哲與參加活動的民眾，在哨音的指揮下，一起出力扛起竹籠茨，一步步向前行，體驗台江聚落早年遷移的經驗。黃偉哲表示，現場可以看到許多家長和小朋友共同參與，讓扛茨走溪流的傳統記憶可以代代傳承下去。





文化局長謝仕淵現場介紹，「扛茨走溪流」是台江曾文溪流域聚落特殊的生命經驗。早年曾文溪經常氾濫成災，居民在「避水而居、順水而生」的生存條件下，發展出「竹籠茨」建築工法，反映因地制宜的生活方式，展現人與大自然共生的智慧。負責修復這次活動竹籠茨的藝師李養，為現今台灣少數能依古法打造竹籠茨的老師傅，2022年獲台南市政府登錄為傳統工藝「竹籠茨」儲存者。





第一屆扛茨活動，是2018年由國立台灣歷史博物館帶領溪南寮及地方庄頭發起，讓這段遷徙的回憶，重新進入居民及大眾的視野，隨後兩屆則由溪南寮以文化傳承的活動自辦。睽違兩年多，今年再由市府發起第四屆「扛茨走溪流」，串聯台史博與在地興安宮，邀請眾人合力將竹籠茨從「溪南寮興安宮」扛到「水橋松王公」舊厝地，全程來回兩公里多的距離；除了扛茨體驗，也特別安排在舊堤防上進行「尋找舊厝地」導覽，用地圖與史料對照現地，找出百年前位在曾文溪畔的家園，並進一步思考為何「新堤防已建，舊堤防卻不拆」的決定，突顯人在環境下與水共存的防災思維。





文資處表示，今日扛茨盛事，吸引來自各地的參與者，由上百名民眾共同重現百年前「扛茨走溪流」的景象，透過身體力行的方式，使歷史記憶再現於當代。市府期望藉由此次活動，喚起大眾關注這段特殊的臺南史。從曾文溪的河道改變、竹籠茨成為無形文化資產、居民「相放伴」遷徙，進一步反思環境變遷與當代人們的關係，亦期許透過此項活動的溯源與傳承，使當地耆老口中的扛茨記憶，成為真正可被回溯與經驗的地方史。今日活動包括立法委員陳亭妃、市議員邱昭勝、蔡麗青及黃麗招也都親自到場參與。