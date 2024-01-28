台南市府得獎連連　黃偉哲施政屢獲肯定成績亮眼

▲台南市長黃偉哲2018年12月25日上任以來，施政成果交出亮眼成績單，總計獲得超過1600項獎項及考核成績肯定，超過800項首獎及卓越成績，2023年更在國內外重要考核中，獲得351項獎項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲2018年12月25日上任以來，台南市政府團隊施政成果交出亮眼成績單，總計獲得超過1600項獎項及考核成績肯定，超過800項首獎及卓越成績，2023年更在國內外重要考核中，獲得351項獎項，其中多達13項國際性大獎及51項國內大獎以及其餘287項傑出考核及獲獎成績。

在2023年獲獎的城市建設中，市府團隊榮獲2023年國家卓越建設獎總計26項，占全國獲獎率高達一成，其中「永福國小—老舊校舍拆除重建工程」與「茄拔國小—幼兒園新建園舍工程」分別獲得最高等第的卓越獎及特別獎，其他校園重建及新建工程尚有虎山實小及三股國小的老舊校舍拆除重建工程分別獲得最佳規劃設計類金質獎及最佳環境文化類優質獎，足見黃偉哲市長對學童安全的高度重視，而其餘22項獲獎工程則分別在文化、水利、交通等各個面向上均具有卓越的成就。

除了硬體工程外，市府團隊近年來亦積極將智慧科技融入市政發展，自黃市長上任以來，108年至2022年台南市政府已分別抱得4座智慧城市創新應用獎，2023年更是以「台南城市數據交換整合平台」獲得智慧城市創新應用獎數位政府獎優勝，城市數位創新再下一城。水利局與消防局則分別以『即時水情一「點」通－智慧防災推動計畫』及「Bobee電動未來城，火神勇者守護您」為主題，獲得2項公務機關最高榮譽的國發會「政府服務獎」。

台南市研考會陳淑姿主委表示，今年對台南是意義重大的一年，不僅是下一個世代的開創，也是回顧前一個世代的節點，獲獎的肯定是對市府團隊的激勵，更是督促市府團隊繼續努力的動力，而站在台南400歷史的中繼點，黃偉哲市長始終在思考著如何為市民擘劃一個更加宜居的幸福臺南，市府團隊也將持續不斷依黃偉哲市長擘畫的市政願景兢兢業業，共同打造幸福城市。